Decidim Berga no es presentarà a les eleccions municipals del maig. Tot i la voluntat de configurar una candidatura sota el paraigua de Primàries, l'assemblea local que es va convocar aquest dimarts al vespre no va tenir prou convocatòria i es va prendre la decisió de no presentar llista (el 2019 sí que en van presentar). Així ho ha informat el grup en un comunicat: "Davant de la impossibilitat de poder decidir l’ordre de la candidatura per falta de convocatòria, l’assemblea ha decidit no presentar candidatura a les eleccions municipals del 2023".

El comunicat també anuncia que faran campanya per votar amb la papereta de l'1-O: "Donada la falta de candidatures clarament independentistes a hores d'ara fora dels partits processistes (Junts, ERC i CUP), proposem a la ciutadania dipositar la papereta de l'1O a la urna d'aquestes eleccions municipals". Segons apunta el comunicat, "la ciutadania ja està cansada de l'estancament municipal", amb comentaris com "no sé a qui votar" o "no m'agrada cap llista". En aquest sentit els membres de Decidim Berga, amb Maria Antònia Ortega com a portaveu, demana "no dipositar una papereta perquè sí". Segons Decidim, "pensem que a Berga hi haurà un resultat ajustat i que partits que no són clarament independentistes tindran la clau del govern. A més, aquestes eleccions tenen una gran importància a consells comarcals i diputacions. Votant els partits processistes, encara que no governin la ciutat, s'està ajudant a perpetrar l'entramat de cadires de Junts, PdeCAT ERC, CUP i PSC, ja que les conselleries de consells i diputacions depenen dels vots obtinguts als municipis". I conclou: "Hem rebut ofertes molt generoses d'alguns d'aquests partits per presentar-nos a canvi de vot unificat al consell comarcal. Per principis, ho hem rebutjat".