La Patum obre la porta d'accés al món virtual. En el marc del festival UP Berguedà, que es fa des d'aquest dijous i fins diumenge a Gironella, s'ha estrenat una experiència que permet traslladar-se al mig d'una plaça de Sant Pere plena a vessar i viure la Patum ben a prop de les comparses, ja sigui entremig dels gegants, a tocar de l'àliga, a primera fila dels nans o a darrera d'un ple. Només cal posar-se unes ulleres de realitat virtual i entrar a la zona immersiva que et porta a dintre de l'acció.

És la primera prova pilot d'una Patum 360 graus i convida a fer-la créixer. Segons Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que organitza l'UP, "disposem d'una eina de divulgació de la festa, amb la possibilitat que es pugui exportar". Un punt de vist que l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha volgut matisar: "Que la Patum vagi pel món en parlarem i anirem amb peus de plom, però estem molt contents d'aquesta col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament i el Consell Comarcal que permet viure una experiència immersiva". De fet, tindrà recorregut. El mateix espai serà a l'exposició de Patum que es farà al Museu Comarcal de Berga a principis de juny i durant tota la Patum.

Al juny, l'experiència es podrà viure a Berga

Ivan Sànchez ha explicat que la Patum creix amb més activitats relacionades amb la festa durant tot l'any, amb més finançament per part de la Generalitat, però que li manquen opcions els dies que a Berga es viu la festa al carrer: "A part de viure la Patum a la plaça, els dies de Corpus no hi ha massa possibilitats per la gent de fora que volen conèixer la festa sense ficar-s'hi. Gràcies a aquesta iniciativa de realitat virtual podrem ensenyar com es viu la Patum des dins, i per això al juny l'experiència d'aquests dies a Gironella serà a Berga".

Tot i que les ulleres 3D no permeten sentir totes les emocions que es viuen a la plaça per Patum, les sensacions són molt bones: "És una experiència més per intuir què és la Patum", diu l'alcalde de Berga, que va més enllà: "l'experiència completa seria potenciar la resta de sentits, i que la música no només s'escoltés sinó que t'embolcallés, que es poguessin sentir olors característiques com la de vidalva o de pólvora, i fins i tot fer tastos". Un projecte ambiciós que es podria plantejar a la futura Casa de la Patum.

De moment, la col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal ha permès disposar d'un material per fer difusió la Patum. Segons Lluís Vall, "els joves poden veure que les ulleres de realitat virtual, més enllà de jugar, serveixen per difondre cultura i patrimoni". El Consell Comarcal ha assumit els gairebé 3.000 euros de cost del projecte. A partir de vídeos 360 graus gravats pel berguedà Gerard Esteban, dels salts de totes les comparses, una empresa ha construït el metavers i ha fet l'adaptació que permet entrar en l'acció. I s'han llogat les ulleres.

"Vendre el turisme des de les emocions"

La nova eina virtual ha de permetre "vendre el turisme des de les emocions", ha apuntat Lluís Vall, que ha remarcat que el fet de generar el primer producte virtual amb la Patum ha de servir per crear altres experiències similars a la comarca. La consellera comarcal de Polítiques digitals, Ariadna Herrada, ha assenyalat que "és una bona manera d'acostar la cultura, les festes i el patrimoni".

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha avançat que s'està treballant amb una proposta per fer una experiència similar de realitat virtual al Museu del Ciment de Castellar de n'Hug, gràcies a l'ajuda del Pla de Sostenibilitat Turística: "La Patum és un molt bon exemple per començar, perquè és la festa estrella del Berguedà, però a la comarca hi ha molts recursos on es podrà utilitzar aquest mètode tecnològic, per exemple les esglésies romàniques. S'obre un ventall de possibilitats ampli per al sector turístic".

Els polítics que aquest dijous al matí han passat per l'UP Berguedà s'han posat les ulleres de realitat virtual per viure la Patum des de dins. La valoració ha estat bona. També han aplaudit la iniciativa d'aquest espai els estudiants de 5è i 6è de primària de diferents escoles del Berguedà que avui han visitat l'UP Berguedà, a la nau de Cal Metre, a Gironella. "M'ha agradat molt", "brutal", expressaven.

L'espai de la Patum amb realitat virtual ha estat el principal reclam l'UP Berguedà, un esdeveniment que pretén fer aflorar el talent berguedà a través de la unió entre estudiants i emrpeses. Des d'aquest dijous i fins diumenge, es fan xerrades i accions per promoure la innovació i l'emprenedoria.