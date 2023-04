Berga assolit el 87,25% de les actuacions previstes durant el 2022 al Pla Local d’Adolescència i Joventut, una eina estratègica i participativa que contempla quatre blocs temàtics per estructurar les polítiques actives de joventut (benestar, transformació, territori i emancipació).

De 102 accions plantejades, se n’han completat 89. A més, s’ha donat continuïtat a algunes accions desenvolupades l’any anterior, que no estaven contemplades inicialment en el document del pla, però que responen a noves necessitats del jovent.

Benestar

En aquest bloc temàtic, s’han fet accions per a la promoció de la salut i els hàbits saludables, l’oci i el lleure i l’esport. Per exemple, s’ha donat continuïtat a les mesures per combatre la deshidratació o la manca d’aliment que es poden derivar del consum continuat i abusiu d’alcohol en esdeveniments festius com el Carnaval o la festa de Cap d’Any. En aquest sentit, s’habiliten punts de distribució gratuïta d’aigua, fruita i altres aliments i una barra de còctels sense alcohol. També es fan tallers sobre hàbits saludables i campanyes de comunicació.

En l’àmbit de l’oci i el lleure es promou l’oferta de propostes en l’àmbit cultural i festiu a través de la programació de concerts, espectacles, activitats a l’aire lliure o vetllades de jocs de taula, entre altres. A més, es fomenta la participació de les entitats que formen part de l’organització d’esdeveniments a l’hora d’escollir les bandes locals en els concerts de La Patum. També s’apliquen tarifes reduïdes pel jovent en els espectacles culturals de pagament.

En l’àmbit esportiu, s’han celebrat esdeveniments en col·laboració amb les entitats locals que impulsen diverses proves esportives a la ciutat com les curses de Sant Silvestre, la BRB-Memorial Xavi Batriu, les activitats de ‘Salut a l’estiu’ o els tallers infantils d’skate i les sessions d’skate per a persones majors de 25 anys. A més, s’han acollit competicions coorganitzades amb la Federació Catalana de Patinatge com per exemple les proves de patinatge alpí en línia i una de les proves del circuit català d’skateboarding. També s’han portat a terme iniciatives comarcals d’esports d’aventura per a joves amb risc d’exclusió social.

Transformació

En el bloc temàtic referent a la transformació, s’han implementat actuacions vinculades a la igualtat, el gènere i la diversitat entre les quals destaquen l’aprovació del Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere 2022-2025, l’habilitació de punts liles quotidians en espais no festius, la uniformització del personal dels punts liles itinerants per facilitar-ne la identificació, el desenvolupament de la campanya de joguines sense gènere o la creació de material de marxandatge per difondre les diferents campanyes sobre violències sexistes i diades com les del 8M, el 28J o el 25N.

També s’han fet projectes per promoure la cultura i la creació. Per exemple, s’han mantingut diferents certàmens de pintura i disseny com el concurs de pintura ràpida de tardor, l’exposició col·lectiva de pintura Memorial Jacint Codina o el concurs de cartells de La Patum. A més, s’han fet cicles sobre memòria històrica, les projeccions mensuals de cinema del Cicle Gaudí o l’impuls d’activitats i visites guiades al Barri Vell durant la festivitat de Tots Sants com la fira L’encant de les ànimes, entre altres.

En l’àmbit de la participació i l’associacionisme, destaca la convocatòria anual de subvencions mitjançant el procés de concurrència competitiva que inclou una línia econòmica adreçada específicament a les entitats i associacions juvenils. També s’ha impulsat la segona edició del pressupost participatiu juvenil amb la participació d’adolescents d’entre 12 a 15 anys dels centres educatius berguedans, entre d’altres.

Territori

En l’àmbit del territori, s’han executat actuacions referents als equipaments i serveis juvenils. Per exemple, s’ha facilitat la cessió de les instal·lacions per acollir trobades, sessions de veïnatge, tallers juvenils, acaptes de sang o jornades del Club del Joc, entre d’altres. S’està treballant en la creació del servei i el reglament d’ús de l’espai Jove. A més, s’ha fet la millora d’espais públics per facilitar-ne la dinamització. En aquest sentit, s’ha arranjat i pintat el paviment de l’skatepark.

En l’àmbit de transició ecològica i transport, es fomenta l’ús de gots reutilitzables en esdeveniments festius. A més, es va implementar una campanya per recollir els envasos de la Patumaigua i reconvertir-los en un producte relacionat amb la festa que es va escollir mitjançant votació popular a les xarxes socials.

Emancipació

En l’àmbit de l’emancipació, s’han fet tallers i formacions adreçades al jovent. El consistori ha mantingut la promoció del Programa de Joves en pràctiques de Garantia Juvenil de Catalunya mitjançant la incorporació laboral de persones joves durant mig any i s’ha comptat amb persones en període de pràctiques a l’àrea de Joventut. A banda, s’ha fet difusió d’ofertes de feina a les xarxes socials de l’àrea de Joventut (@BergaJove).