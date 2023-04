Cal Pons serà aquest diumenge, 16 d’abril, l’escenari de la setena edició del Vieer Fest, que promou l’Ajuntament de Puig-reig per donar vida al patrimoni industrial i cultural del municipi. La mostra combina parades de cervesa artesana, productors de proximitat i música. I enguany, també hi haurà vins, màgia, propostes infantils i tastos de cervesa. Elements que seran un bon reclam per als visitants.

La Torre Nova de Cal Pons i el jardí que l’envolta seran els escenaris del Vieer Fest, un espai on els participants podran gaudir de les diferents propostes que s’han programat i alhora conèixer el conjunt patrimonial d’aquesta colònia de Puig-reig, després dels treballs de millora i restauració.

El patrimoni és un dels ingredients del Vieer Fest, però la fórmula conté altres ingredients d’èxit. Cal destacar la cervesa artesana, que enguany comptarà amb quatre elaboradors: Grenyut, La Pirata, Minera i Kom Beer. En aquesta edició també tindrà un pes important el vi de proximitat, amb proposta vinícola de Victoria Vins de Gironella. L’oferta es complementarà amb Terrers Degustació, de Puig-reig, que oferiran cocteleria, vermuteria i altres begudes no alcohòliques.

Un altre ingredient del Vieer Fest és la gastronomia, amb productes de qualitat del restaurant Ca La Quica, de Puig-reig, i de Casa Madriles, de Berga. I per amenitzar la jornada no hi faltarà música i espectacle. Hi haurà DJ Miqui Puig al migdia, i DJ i productora Nicole.aiff a la tarda. A més, durant el matí, entre les estances de la casa senyorial, el mag i il·lusionista solsoní Pere Rafart traslladarà els assistents a un món ple de misteris i màgia. I a la tarda, concert de música clàssica amb String Quartet.

Tant el regidor de Cultura de Puig-reig, Jesús Subirats, com Queralt Pons, de l’organització de la mostra, estan convençuts que un any més el Vieer Fest serà un èxit. En les sis edicions anteriors d’aquesta mostra itinerant per colònies de Puig-reig hi han assistit cada any més de mil persones, i la intenció és consolidar la bona acollida. L’entrada és gratuïta i els horaris d’obertura de diumenge seran de 2/4 de 12 del migdia a 3, i de 5 de la tarda a 2/4 de 9.