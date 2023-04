L'Agrupament Escolta i Guia Sebastià Montraveta de Gironella compleix 50 anys. Procurar "deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat" és una frase Baden-Powell, fundador dels Boy Scouts (escoltisme) a Anglaterra l’any 1907, i és encara avui el concepte clau que uneix qualsevol moviment escolta. A Gironella, està ben viu i ho demostra la trajectòria de mig segle de vida. Actualment en formen part 91 infants i joves, i 19 caps i quel·les.

Per celebrar l'anivesari, els escoltes gironellencs han dissenyat un programa d'activitats que omplirà Gironella durant tot aquest dissabte, 15 d'abril.

La jornada començarà a les 10 del matí amb cau obert a la plaça Pi i Margall, on es pintarà un mural, hi haurà jocs gegants, activitat castellera i jocs de cucanya. A les 2 del migdia, dinar de carmanyola a la plaça de l'Estació. A 2/4 de 5 de la tarda es ballaran danses populars a la plaça de l'Estació. Després, a les 6, zumba, a la mateixa plaça. A més, l'Agrupament Escolta vendrà samarretes a 10 euros. Al vespre, a partir de les 8, sopar popular al Local del Blat (amb tiquets esgotats), i a la nit hi haurà festa jove.