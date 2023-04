Berga ha convocat la 3a edició del concurs de punts de llibre de Sant Jordi que ha comptat amb la participació de l’alumnat de primer curs de cicle inicial dels centres d’educació primària del municipi. És una iniciativa nascuda l’any 2021 per apropar el comerç responsable i de proximitat a les escoles a través de les arts plàstiques, en el marc de la diada de Sant Jordi. L’activitat pretén potenciar l’hàbit de la lectura entre els infants de 6 a 8 anys, així com promoure el coneixement del comerç local potenciant la creativitat i les habilitats plàstiques. El certamen està impulsat per l’àrea de Promoció Econòmica en coordinació amb l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Berga i Bergacomercial.

Categories del concurs El certamen compta amb diferents categories per tal que els nens i nenes puguin plasmar la seva visió sobre els valors del comerç de proximitat a través del llenguatge plàstic. Enguany, s’ha reduït el nombre de categories, passant de cinc a dues, per facilitar la participació dels infants. Les botigues de la meva ciutat i professions : s’ha valorat les propostes que plasmen places i carrers comercials de la ciutat i propostes que fan referència a professions relacionades amb el comerç, així com el tracte de proximitat entre comerciants i clientela.

: s’ha valorat les propostes que plasmen places i carrers comercials de la ciutat i propostes que fan referència a professions relacionades amb el comerç, així com el tracte de proximitat entre comerciants i clientela. Els productes de la terra: s’ha valorat les propostes que fan referència a la comercialització de productes agroalimentaris que s’associen amb la gastronomia berguedana com per exemple els pèsols negres, els bolets o els embotits i les propostes que plasmen professions relacionades amb el sector primari. Propostes premiades Les 10 propostes guanyadores del 3r Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi han estat les següents: Laia Del Barco Carreras (Els productes de la terra) – Escola Sant Joan. Sohayd El Khoulati (Els productes de la terra) - Escola La Valldan. Zaida Lopez de las Huertas Marin (Els productes de la terra) - Escola Santa Eulàlia. Aina Massana Castilla (Els productes de la terra) – Escola Sant Joan. Elisabedi Chaketaze (Les botigues de la meva ciutat i professions) – Escola FEDAC Xarxa. Niel García Magem (Les botigues de la meva ciutat i professions) - Escola Vedruna. Dàlia Mollar Vallhonesta (Les botigues de la meva ciutat i professions) – Escola Vedruna. Adam Serrare Bargoug (Les botigues de la meva ciutat i professions) – Escola Vedruna. Roger Vilardaga Rivas (Les botigues de la meva ciutat i professions) – Escola Vedruna. Victoria Villarroel Alfonzo (Les botigues de la meva ciutat i professions) – Escola Santa Eulàlia. A criteri del jurat qualificador, la distribució de premis no ha estat equitativa entre les dues categories atès el volum de propostes desigual rebut per prendre part en les diferents categories proposades. Entrega d’obsequis Les propostes premiades pel jurat qualificador han estat adaptades i impreses en format de punt de llibre. En concret, s’han fet 250 còpies de cadascuna de les propostes escollides que seran distribuïdes pels comerços adherits a Bergacomercial. Els autors i autores de les propostes guanyadores obtindran un diploma commemoratiu i un val de compra per valor de 20 euros que podran bescanviar a les llibreries de la ciutat. El divendres 21 d’abril, les persones representants del jurat es desplaçaran a les escoles per fer el lliurament dels premis als nens i nenes que han elaborat les propostes premiades.