ERC de Puig-reig ha presentat la candidatura amb què concorrerà a les eleccions municipals del proper 28 de maig. La llista l'encapçala Elisabet Teixidor i en formen part regidors actuals com Rosa Garcia i Josep Campos 'Pipo', i moltes cares noves.

L'acte es va fer dissabte a la plaça de la Creu de Puig-reig i va donar a conèixer les 11 persones que formen el nou equip. La primera intervenció va ser per part de la diputada i puig-reigenca Alba Camps, i del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, que van donar suport a la candidatura. Després dels seus parlaments, els assistents van poder conèixer els membres que integren la llista d'ERC, amb la marca 'Amb Tu Fem Puig-reig'.

La candidatura combina experiència i cares noves amb noves visions, amb l'objectiu de revalidar l'alcaldia. Després de 8 anys al capdavant de l'Ajuntament de Puig-reig, ERC assegura que "som un equip de persones amb ganes de treballar amb transparència i proximitat perquè creiem que és la manera de poder avançar amb més encerts que errors", va apuntar Elisabet Teixidor.

Josep Maria Altarriba, l’alcalde actual de Puig-reig i qui ha encapçalat la candidatura en els dos darrers comicis, va intervenir també donant tot el suport i confiança a Elisabet Teixidor. Altarriba ocupa el número 11de la llista.

Durant l’acte els veïns i veïnes van poder valorar alguns aspectes per a la del poble, per mitjà de gomets verds, grocs o vermells que podien enganxar en una cartellera amb difererents temes relacionats amb el municipi. La candidatura recollirà aquestes opinions per treballar propostes i accions que properament es donaran a conèixer.

Els assistents també van poder gaudir d’un vermut i una estona de conversa amb les persones que integren el projecte d'ERC a Puig-reig.