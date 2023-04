La cap de llista de Berga Grup Independent (BGI), Judit Vinyes, ha presentat aquest dimarts una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Berga per "l'acte intimidatori" que va patir diumenge. Va trobar excrements de gos a la bústia de casa, dins d'una bossa.

Judit Vinyes atribueix l'acció al fet de ser alcadable de BGI, ja que "és molta casualitat que després de presentar el miler de firmes que ens avalen per presentar llista electoral, trobi una caca de gos a la bústia". A la bústia de casa, a la Rasa dels Molins de Berga, hi té el seu nom i cognom, i diu que té clar que anava dirigit a ella per la seva tasca política.

Desconeix qui hi pot haver darrera d'uns fets que ha denunciat als Mossos, "per evitar més actes d'aquests tipus". Segons manifesta Judit Vinyes, "em fa respecte que pugui tornar a passar per la meva família, ja que no ha estat un acte incívic a la seu del partit sinó a casa meva".

Amb la denúncia, els Mossos investigaran l'autoria dels fets amb les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat; i d'altra banda, treballaran per controlar intencions o accions incíviques no només patrullant per les seus electorals sinó per altres zones de Berga.

Judit Vinyes assegura que aquesta acció "m’esperona encara més a continuar liderant el projecte de futur per Berga". Així ho apuntava en una publicació a Twitter que va fer adjuntant la caca de gos. El tuit va tenir una dotzena de comentaris de suport, entre els quals el de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez; i el del candidat a l'alcaldia per Junts per Berga, Ramon Caballé.

Ivan Sànchez va comentar: "Sincerament espero que no tingui res a veure amb el tema de la teva candidatura i que simplement sigui una bretolada perquè en cas contrari seria encara més trist. Ànims i a seguir!". Judit Vinyes el va respondre: "En 17 anys cap problema i ara això? sincerament no crec en les casualitats. I Ramon Caballé també va lamentar els fets: "Qualsevol acte vandàlic no ha de tenir lloc en política. Seguir i seguir"

‼️ Aquest migdia m’he trobat una merda de gos a la bústia. Aquest acte intimidatori contra la meva persona m’esperona encara més a continuar liderant el projecte de futur per Berga. #Municipals2023 #Berga pic.twitter.com/ncZPvjKKer — Judit Vinyes Barniol (@JuditViBA) 16 de abril de 2023

Presentació de la candidatura

Berga Grup Independent presentarà la candidatura aquest dissabte, 22 d'abril, en un acte que es farà a les 12 del migdia a la plaça de les Fonts de Berga.