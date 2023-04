El PP farà llista a Berga. Tot i que els populars han reconegut que la dificultat per trobar gent predisposada a encapçalar la candidatura els havia fet plantejar no presentar-se a Berga, en les últimes setmanes han trobat candidat i persones per formar part de la llista del Partit Popular. L'alcaldable és Xavier Serrahima Heusch, un barceloní de 32 anys que assegura estar molt vinculat amb la Catalunya Central. Té familiars a Manresa i coneix el Berguedà perquè va treballar en una empresa de Berga que ha preferit no concretar. Actualment viu i treballa a Barcelona.

En declaracions a Regió7, Xavier Serrahima ha explicat que estan acabant de tancar una llista que formaran persones de fora però també de Berga. De moment, no ha volgut donar noms ni concretar si Joan Antoni López Noguera, el candidat a les últimes municipals, formarà part de la llista. Ha dit, això sí, que amb López Noguera treballen colze a colze, "hem comptat amb el seu suport tant per configurar la candidatura com per marcar-nos prioritats per Berga".

Entre les prioritats, Xavier Serrahima es marca dinamitzar el santuari de Queralt, millorar el servei de la recollida de residus, i rebaixar impostos com per exemple l'IBI. El candidat del PP, amb estudis de màrqueting i direcció comercial, assegura que farà campanya per aconseguir tornar a tenir presència a l'Ajuntament de Berga (la va perdre el 2015, després d'anys amb un regidor a l'oposició).

El PP presenta llista a la capital del Berguedà "per donar l'opció de votar el Partit Popular als veïns i veïnes de Berga. Com més opcions més riquesa", ha argumentat Xavier Serrahima, que va ser regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Tavertet un part del mandat 2011-2015.

El 2011 es va presentar com a cap de llista del PP d'aquesta localitat d'Osona, una comarca on també hi té familiars, i va entrar al consistori a mig mandat per la mort d'un regidor del govern (és un poble amb sistema de llistes obertes). A les següents municipals va tornar a encapçalar la candidatura del PP a Tavertet però només va obtenir dos vots el 2015 i un vot el 2019.

