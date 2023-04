L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, encapçala de nou la llista de la CUP d'Olvan i Cal Rosal. La candidatura es va presentar diumenge "amb la il·lusió d’una llista renovada però amb l’experiència de quatre anys de govern",. 17 persones (7 a la llista i 10 suplents) formen el projecte que intentarà revalidar la victòria del 2019, amb majoria absoluta a l'Ajuntament d'Olvan (la CUP va obtenir 5 de 7 regidors).

La CUP d’Olvan i Cal Rosal presenta un equip renovat, tot i que també hi ha moltes persones que continuen. El número 1 és Sebastià Prat. La número 2, Gemma Torrebadella, educadora social, màster en recursos humans i veïna de Cal Rosal. El número 3 l'ocupa el regiddor Santi Casacuberta. El 4 i 5, Erola Caellas i Pau Pla. Al número 6, repeteix posició i presència Goretti Pont, actual regidora d’Educació i Comunicació. I tanca la llista, al lloc 7, Naiche Jovellar, emprenedor, membre de diverses entitats del poble i impulsor de la CUP des dels orígens.

La llista aporta 10 persones més, el màxim permès en termes legals. Segons la CUP, "s tracta de persones amb professions, formacions i experiències diverses, implicades amb les entitats d’Olvan i Cal Rosal, i compromeses amb el futur del municipi". Són Elena Fernandez, Rubèn Díaz, Xavier Bover, David Casaponsa, Laia Adam, Carme López, Jesús Casas, Marta Solanich, Anna Alsina i Jordi Marmi.

En total 8 dones i 9 homes, "una llista equilibrada, amb gent d’Olvan i Cal Rosal per seguir recosint el municipi. Amb persones que han passat pel govern i joves que entren amb il·lusió, un equip per fer realitat la transformació del municipi".

La CUP d’Olvan i Cal Rosal es marca com a repte, "continuar treballant per tirar endavant Olvan, Cal Rosal i el seu entorn rural. I fent-ho des dels plantejaments de l’independentisme d’esquerres, amb la voluntat d’impulsar un projecte que compti amb tothom i no deixi ningú enrere".