Gironella acollirà el diumenge 7 de maig la segona edició de la Milla del Berguedà, la cursa solidària i inclusiva que organitza la Fundació la Llar i el club d'atletisme JAB de Berga, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella.

La cursa va néixer l'any passat amb l'objectiu d'adaptar-la i obrir-la a tothom, i va comptar amb la participació de moltes persones amb diversitat funcional que van voler viure i gaudir de les emocions d'una prova esportiva. "Aquest any molts dels nostres usuaris repetiran", ha destacat Cecília Camprubí, presidenta de la Fundació la Llar.

El regidor de Gironella Santi Felius ha remarcat que "no totes les curses solidàries són inclusives i aquesta ho és". És una prova cronometrada per aquells corredors que es marquin fer bon temps, i una prova que els participants la poden fer caminant "cadascú tria el seu ritme".

Una milla són 1,6 quilòmetres. Aquesta és la distància de la prova, que la fa apte per a tots els públics, tal com ha comentat Alfonso López, del JAB Berga. Hi haurà categories i els més petits podran optar per fer mitja milla (800 metres). Amb sortida a les 10 del matí del carrer Balmes, a tocar de la plaça de l'Estació, la cursa recorrerà l'Avinguda Catalunya de Gironella. Els primers classificats tindran premi.

Les inscripcions es poden fer a lamilladelbergueda.org. Els organitzadors animen a tothom a participar-hi amb el repte de superar els 600 participants de l'any passat, també fan una crida a no esperar apuntar-se a última hora, "per a una millor organització, i perquè tothom pugui tenir les samarretes de la seva talla".

Inscriure's val 12 euros per als adults i 6 per als infants. Tots els beneficis van a parar íntegrament a la Fundació la Llar, que treballa per a les persones amb discapacitat intel·lectual del Berguedà. L'any passat es van recaptar 5.100 euros per a la fundació. També es poden fer aportacions econòmiques sense participar, amb un dorsal zero.

El cost de la cursa l'assumeix en gran part el Consell Comarcal del Berguedà, també l'Ajuntament de Gironella i els espònsors. A més, la cursa compta amb la col·laboració de voluntaris i amb el suport dels comerciants de Gironella.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, que ja va participar com a atleta en la primera edició de la Milla, ha explicat que va viure la jornada amb molta emoció: "Detectes amor i tendresa". Enguany tornarà a fer la cursa i està convençut que tornarà a ser un èxit i una festa. També ha posat èmfasi en què la Milla del Berguedà, la cursa solidària i inclusiva, "serveix per visualitzar una entitat que està fent molt bona feina al Berguedà".