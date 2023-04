Els treballadors de la neteja viària de Berga cobren les nòmines d'aquest 2023 sense l'increment de l'IPC i reclamen a l'empresa Tractaments Ecològics la regularització d'aquest IPC, del 5,7%.

L'empresa, per la seva banda, demana a l'Ajuntament de Berga actualitzar el preu del servei i cobrar les factures a un preu més alt. Sense aquest augment, l'empresa no es veu en condicions d'incrementar la nòmina dels treballadors, que sí que van cobrar fa uns mesos tot l'IPC del 2022 que havien reclamat amb una amenaça de vaga.

Aquests diners els ha avançat l'empresa sense haver cobrat el què l'ajuntament li deu de l'augment de costos del servei de 2022. En aquest sentit, el regidor d'Hisenda de Berga, Maria Miró, ha assegurat a Regió7, que el pagament "està en procés de poder-lo liquidar en breu". Diu que està resolt i en tràmit però no està cobrat.

L'Acord de Continuïtat que es va aprovar per ple a finals del desembre passat garantia la prestació i el pagament actualitzat del servei de la neteja viària. L'empresa situava el cost del servei en 42.842 euros mensuals de gener a desembre del 2022, per sobre dels 38.215 que els abonava mensualment l'ajuntament. L’empresa està pendent de cobrar aquests diners i les factures endarrerides fins ara ja sumen gairebé 300.000 euros. Segons Marta Freixa, de Tractaments Ecològics: "no hem cobrat res".

L'Acord de Continuïtat resolia el problema del 2022 per a empresa i treballadors. Però aquest 2023 el conflicte s'ha reobert perquè els treballadors ja tornen a acumular quatre mesos sense cobrar l'augment de l'IPC. I l'empresa no té el compromís de l'ajuntament de l'actualització del preu del servei d'aquest 2023, que situa a 45.841 euros mensuals (uns 3.000 euros més cada mes). Segons el regidor Marià Miró, "estem estudiant la manera de donar resposta a aquesta demanda que ens fa l'empresa".

Entre els treballadors hi torna a haver malestar, ha assegurat el president del comitè d'empresa, Antonio López de las Huertas: "Volem cobrar el què ens pertoca, amb l'IPC actualitzat, sense que se'ns tornin a acumular tot un any d'impagaments. A l'empresa però, no els ho podem reclamar si l'Ajuntament no compleix".

Antonio López de las Huertas, i també Marta Freixa, s'han volgut reunir aquesta setmana amb el regidor a l'oposició Abel Garcia, del PSC, que ha lamentat, "que l'equip de govern de Berga no faci res per solucionar un problema que acaba afectant a les butxaques dels treballadors". Critica "el nyap" que s'ha fet amb l'Acord de Continuïtat: "És un pedaç que resol el 2022 però que encara no s'ha pagat, i deixa a l'aire el 2023. Aquesta deixadesa no només posa en perill un dels contractes més importants al nostre municipi, sinó que el més greu és que el govern juga amb el poder adquisitiu de molts treballadors. De moment, la bona voluntat de l’empresa ha fet que aquesta avancés els diners, però es tracta d’una situació vergonyosa que s'ha d’acabar el més aviat possible".

La situació em genera frustració per no poder fer més que exposar a la ciutadania aquesta situació, i estic francament preocupat pel futur de la ciutat si els nostres governants no es poden ni dignar a pagar quan toca les factures de la neteja.

Dijous que ve, 27 d'abril, el regidor d'Hisenda i altres representants de l'Ajuntament de Berga es reuniran amb el comitè d'empresa de Tractaments Ecològics. "Volem exposar-los quina és la situació", ha remarcat Marià Miró, que també ha avançat a aquest diari que s'han fet passos endavant per treure a concurs el nou contracte de la neteja viària, ja que l'actual està caducat des del 2015: "Estem a les portes de publicar la licitació en breu".