Borredà i Vilada comptaran aviat amb una doble alimentació elèctrica. Endesa està acabant de construir una segona línia de mitjana tensió que, d’una banda, permetrà reforçar la qualitat i la continuïtat del servei a dos pobles que fins ara s’alimentaven només d’una línia; i d’altra banda, permetrà ampliar la capacitat d’electrificació, un aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i combatre el canvi climàtic.

La nova línia de distribució elèctrica de 25 kV surt de Mas el Coll, a la carretera C-26 (Borredà-Ripoll), creua la carretera BP-4654 i arriba fins a Les Rovires (Santa Maria de Merlès) al llarg de 3,3 quilòmetres de recorregut i 32 torres elèctriques. D’aquesta manera, s’aconsegueix connectar amb una línia ja existent a Borredà que prové de l’embassament de la Baells i crear el què tècnicament s’anomena una anella elèctrica.

Aquesta actuació, que suposa una inversió de 300.000 euros, aportats per Endesa, assegura que en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les dues línies, l'altra línia pugui donar servei als clients afectats. La mesura repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessari cap interrupció de subministrament. Tal com ha explicat Julià Vallès, tècnic de la xarxa de distribució elèctrica d'Endesa al Berguedà: "Connectem dues línies existents i aconeguim que Vilada i Borredà tinguin una doble alimentació elèctrica".

A més, tant bon punt la nova línia entri en servei es podrà esponjar i repartir les càrregues elèctriques entre les dues infraestructures, de manera que no només servirà com a xarxa per a incidències o puntes de consum, sinó que ampliarà la capacitat de potència dels dos municipis. Si s’aconsegueix electrificar el consum domèstic per a l’any 2030 (amb plaques solars, bombes de calor o aerotèrmia, termòstats intel·ligents...), les emissions de CO2 a l’Estat es reduiran en un 90%.

Endesa té previst finalitzar les obres a finals de maig. Aquesta setmana s’han acabat de col·locar torres elèctriques amb helicòpter, per la complicada orografia del terreny, cosa que ajuda a minimitzar l'impacte ambiental dels treballs. Les maniobres que s’han de realitzar són molt acurades, ja que el pilot, amb l’ajuda d’operaris a peu de torre, col·loquen la infraestructura a l’enclavament, que prèviament s’ha deixat a punt per facilitar-ne els treballs. En concret, més de la meitat d’aquests suports (17), s’han col·locat amb l’ajuda de l’helicòpter, i la resta (15), situats en indrets més accessibles, s’han fet utilitzant camió grua.

El camí cap a l’electrificació

L’electrificació és el procés de substituir els combustibles fòssils (com el carbó, el petroli o el gas natural) per electricitat en tots els sectors. L'electricitat produïda a partir d’energia renovable és la solució més eficient i rentable per aconseguir reduir els gasos d’efecte hivernacle. Per a combatre el canvi climàtic, la Unió Europea ha marcat com a objectiu assolir la neutralitat de carboni per al 2050. Per a aconseguir-ho, és necessari el desenvolupament de les energies renovables i l'augment del nombre de vehicles, productes i processos que funcionen amb electricitat, de manera que el futur increment de l’ús de l’electricitat permetrà reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2.

Les infraestructures de distribució són primordials en el camí cap a l’electrificació, ja que han de garantir un subministrament fiable i segur de l’electricitat mitjançant una major flexibilitat i digitalització.