Parades de roses, de llibres i de d'altres productes relacionats amb la Diada elaborats per entitats socials ompliran aquest diumenge el centre de Berga. En total n'hi haurà una quarantena i la majoria es concentraran al carrer Major, tot i que també se n'estendran a d'altres punts, com al passeig de la Indústria o al passeig de la Pau,.

El fet que Sant Jordi s'escaigui en diumenge fa que algunes llibreries optin per fer parada de llibres tot el cap de setmana, preveient una venda més esglaonada, segons ha dit a Regió7 Ester Huch, de la Llibreria Huch de Berga: "Quedarà més repartit perquè segur que hi haurà berguedans aprofitaran que és festiu per anar a viure la Diada a Barcelona o d'altres indrets del país. En canvi, a Berga tindrem els visitants de cap de setmana".

Ester Huch ha dit que tres dels llibres destacats aquest Sant Jordi d'autors berguedans són 'A tres de quatre', de Jordi Cussà; 'Un llençol blanc', de Xavier Gonzàlez-Costa; i 'Bucles', de Marcel Tuyet. Són obres de poesia, "un gènere que sol costar més, però en aquest cas, al ser d'autors de casa, pot ser un reclam per enganxar als lectors a llegir poesia", ha assenyalat la llibretera.

Pel que fa a vendes d'àmbit general, Ester Huch aposta pel llibre de Xavier Bosch, '32 de març': "Segur que tindrà bona demanda, com també la novel·la negra 'L'Àngel de la Ciutat', d'Eva Garcia Saenz de Urturi.

Al llarg de la jornada de Sant Jordi, Berga s'omplirà també d'activitats culturals. A les 11 del matí de diumenge, a l'Ajuntament de Berga, es farà una balconada de poesia, amb l’acompanyament musical d’Entrompats Band. A partir de 2/4 de 6 de la tarda, tindrà lloc la desena marató de lectura per la llengua catalana, a la plaça Sant Joan. I a les 7 de la tarda, audició de sardanes amb la Cobla Pirineu, a la plaça del Forn.