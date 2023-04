La CUP va completar a quarts de vuit del vespre a la plaça Maragall el dissabte de presentacions electorals. La formació que ara governa a l’Ajuntament va donar a conèixer l’equip al complet que acompanyarà Ivan Sànchez als comicis del mes que ve, els candidats van oferir els primers parlaments i van dedicar un aplaudiment a l’exalcaldessa Montse Venturós.

Sota l’eslògan "Amb pas ferm", els cupaires van donar a conèixer un equip que, després de l’alcalde, completen Rosa Rodríguez, Aleix Serra, Andrea Corominas, Isaac Santiago, Roser Rifà, Guillem Canal, Mireia Foradada, Martí Ballús, Sara Vima, Ferran Canudas, Iraide Arcos, Andreu Comas, Laura Devers, Albert Cols, Aurora Fernández i Antoni de Juana. Com a suplents hi ha Marc Parera, Judit Muñoz, Anna Pujol, Marià Miró, Oriol Camps, Eloi Escútia, Francesc Ribera, Anna Maria Guijarro, Ignasi Romero i Núria Casellas. En l’estrena del faristol, Ivan Sànchez va repassar la història recent del partit a la capital berguedana tot recordant que precisament a la plaça del poeta Maragall hi havia hagut el local de la CUP que el 2007 va decidir presentar-se a les eleccions i que, des del 2015, és a l’Ajuntament. En aquesta trajectòria i ja amb responsabilitats de govern, l’alcalde, acompanyat d’Eloi Escútia i Rosa Rodríguez en el faristol, va emfatitzar el foment de la participació ciutadana, la renovació dels carrers del nucli antic, la renovació també del polígon industrial, l’obertura de la Patum amb la resolució de problemàtiques internes enquistades i la consecució d’un major finançament i el traspàs de la gestió de l’hospital a la Generalitat, entre altres qüestions. Sánchez va remarcar que quan la CUP va entrar a l’Ajuntament se’l va trobar "devastat" i amb un deute milionari que en aquests anys el govern ha aconseguit reduir el 70%. Ara, en canvi, l’Ajuntament "és un vaixell que comença a navegar i que ja no té el timó agafat pels bancs".