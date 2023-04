Junts per Puig-reig ha presentat aquest cap de setmana la llista de noms que acompanyaran a l'alcaldable, Eva Serra, que porta 8 anys com a regidora a l'oposició a l'Ajuntament de Puig-reig. En destaca el número 2, que és l'exalcalde convergent Antoni Clement.

Clement va governar amb majoria absoluta del 2011 al 2015, després d'haver estat alcalde durant el darrer any del mandat 2007-2011 (per un acord entre ICV -amb Saturnino Domínguez al capdavant- i CiU). El 2015 però, Clement va perdre les eleccions i les va guanyar per majoria absoluta l'actual alcalde, Josep Maria Altarriba (ERC).

A les últimes eleccions municipals, les del 2019, Antoni Clement tancava la llista de Junts al número 11 i ara torna al capdavant. Eva Serra ho valora molt positivament: "té disponibilitat, coneix bé l'Ajuntament de Puig-reig i domina àrees complexes com és la d'Urbanisme, tenint en compte que s'ha de fer el desplegament del POUM".

A part de la incorporació d'Antoni Clement, la resta de membres de la candidatura de Junts, són "gent amb iniciativa, amb molta capacitat i amb energia per canviar Puig-reig", assegura l'alcaldable Eva Serra, que afegeix que és una llista que combina "gent amb experiència i renovació".

La número 3 és Laura Escudé, el 4 el regidor Josep Parera, el 5 el també regidor Pol Vila, la número 6 és Immaculada Comas, la 7 Eva María Izquierdo, el número 8 l'ocupa Roger Comellas, el 9 és per a Maria Rosa Freixa, el lloc 10 l'ocupa Ramon Maria Rosell, i tanca la llista Marina Esclusa. Pel que fa als suplents, són tres: Núria Soldevila, Carla Esclusa i Robert Molas.

La presentació de la llista es va fer aquest passat dissabte, 22 d'abril, en un acte que va omplir La Sala i va servir per donar a conèixer un per un els membres de Junts per Puig-reig. Una candidatura que, segons Eva Serra, "garanteix que podem fer un bon govern i que el què es farà, es farà bé".

Dues de les prioritats que es marca Eva Serra són "donar més vida al poble, que últimament el veiem apagat"; i facilitar l'accés a l'habitatge als joves: "cal buscar alguna fórmula perquè als joves es quedin a viure al poble, i garantir habitatge a un preu accessible per a ells és clau".

Junts per Puig-reig té actualment 5 regidors a l'oposició. El repte del partit és passar de l'oposició al govern (li caldrien 6 regidors que són els que té actualment ERC).