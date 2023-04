El PSC es torna a presentar a Gironella després vuit anys després de perdre la representació al municipi. Els socialistes van obtenir 458 vots i 3 regidors a l'Ajuntament de Gironella a els eleccions municipals del 2011, i des d'aleshores no hi han tornat a tenir presència. Ara, el PSC ha aconseguit fer una llista que competirà amb la de l'alcalde David Font, que ha presentat la candidatura independent Més x Gironella.

L'alcaldable del PSC per Gironella és Francesc Xavier Ruiz Rodríguez, treballador a la cuina de la residència i col·laborador a la ràdio local. La llista que encapçala pretén "aconseguir millorar la vida de la gent de Gironella". Reconeix que en els últims mandats s'han dut a terme "millores importants", però diu que "hi ha infraestructures, equipaments i serveis on s'ha d'invertir donar-los altres funcions o completar les que ja tenen".

La prioritat principal del PSC de Gironella, segons apunten els socialistes en un comunicat, és "potenciar els polígons industrials i la recuperació i adaptació d’antigues naus per facilitar la implantació de noves activitats industrials. Gironella necessita crear llocs de treball, que és el que dona riquesa a un poble, i facilita l’entrada dels joves en el món laboral".

Alres reptes que es marca el PSC amb Francesc Xavier Ruiz al capdavant és "donar una sortida adequada, útil i social a l’alberg". També aposta per "promoure nous usos al Cinema Victoria", i "ampliar i millorar les instal·lacions del servei municipal d’aigua, així com implantar una nova cultura de l’aigua per aconseguir estalvi i reutilització". La candidatura socialista també proposa la millora del parc de bombers voluntaris i l'adequació de la plantilla del cos d'agents locals. En l'àmbit sanitari, "considerem necessari l’ampliació d’horaris i d’especialistes del CAP, i recuperar el servei d’urgències els festius i caps de setmana", diu Francesc Xavier Ruiz.

Altres actuacions que posa sobre la taula són potenciar els pressupostos participatius de Gironella i impulsar projectes destinats a la lluita contra el canvi climàtic, "amb plaques solars als equipaments municipals i amb ajudes a particulars perquè n'instal·lin". A més, afegeix, "volem ampliar els serveis a les persones, i molt especialment els destinats a la gent gran. Així com remodelar i crear nous parcs infantils i zones verdes".