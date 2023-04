Casserres acollirà diumenge la tradicional Trobada de Caramelles. Les corals faran ressonar els seus cants pel centre del poble, que s'omplirà amb la participació 12 colles, la meitat de les quals del Berguedà i les altres del Bages i del Vallès Occidental.

La trobada l'organitza el Grup Cantaire Sant Bartomeu, que compta amb la coral infantil, la juvenil, els bastoners i cascavells i la coral Sant Bartomeu. A aquestes quatre colles de Casserres s'hi sumaran el Grup de Caramelles de l'Espunyola i el de l'Ametlla de Merola, també la Societat Coral la Llanterna de Súria, el Grup la Pinya d’Artés, les corals Talia i les Cardines, de Sabadell, la Il·lustració Artística de Sant Quirze del Vallès, i la coral l'Olivera de Castellar del Vallès.

El president del Grup Cantaire Sant Bartomeu, Enric Genescà, s'ha mostrat satisfet de mantenir viva la Trobada de Caramelles de Casserres, que arriba a la 42a edició: "Està del tot arrelada és un referent a Casserres, al Berguedà i a Catalunya, perquè tret dels cants de caramelles de Pasqua, perduren poques trobades de caramelles". La de Casserres atrau un nombrós públic "i és un èxit", segons Genescà. Cada colla canta i dansa cançons típiques caramellaires, és una trobada que «potencia les caramelles», una manifestació cultural i tradicional «molt important», remarca Enric Genescà.

Fira del comerç i l'artesania

La trobada caramellaire no serà l'únic al·licient de diumenge a Casserres. Com és habitual, es fa coincidir amb la fira d'artesania i comerç amb parades d'alimentació, roba, complements, bijuteria, joguines... també atraccions per als infants, presència d'entitats com Càritas, i enguany també hi seran els dos partits polítics que es presentaran a les eleccions a Casserres: Junts i la CUP-Amunt.

En total hi haurà una trentena de parades que ompliran la plaça Santa Maria durant tot el matí, una xifra que satisfà a l'Associació de Comerciants de Casserres, que organitza la mostra. "Estem contents amb la participació, tindrem una quinzena més de parades que l'any passat", ha assenyalat la presidenta dels botiguers, Anna Sànchez.

I un altre pol d’atracció seran els nombrosos vehicles que participaran a la trobada de cotxes clàssics. Diferents marques i models, alguns ben característics, s'exposaran al passeig Bisbe Comellas.