La deixalleria de Berga disposarà a partir de dimarts, 2 de maig, d’un nou servei de recollida selectiva d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants generats a llars particulars a conseqüència de tractaments domiciliaris, siguin puntuals o de llarga durada, com per exemple la diabetis. A causa del risc que comporten per a la salut, requereixen una recollida diferenciada per garantir una bona gestió de les restes.

Les persones que necessitin fer ús del servei, cal que protegeixin les agulles, llancetes o altres elements punxants amb el seu tap o caputxó i dipositin els residus en un recipient rígid i tancat com per exemple en ampolles o envasos de detergent, de plàstic. Un cop el recipient estigui ple, caldrà portar-lo a la deixalleria i dipositar-lo dins d’un contenidor específic, homologat per a la recollida de residus sanitaris. El personal de la deixalleria assessorarà els usuaris. La deixalleria de Berga s’encarregarà de gestionar aquests residus d’acord amb la normativa vigent, és a dir, amb un gestor autoritzat i amb la documentació corresponent que s’escaigui. La destinació final d’agulles, xeringues, llancetes i objectes punxants de procedència domèstica serà la incineració D10, mitjançant un gestor autoritzat per al tractament. Més informació clicant aquí.