L’Ajuntament de Gironella ha iniciat els treballs per eliminar l'amiant encara existent en edificis municipals. El consistori destina 24.700 euros a canviar les teulades de fibrociment de l'espai El Blat i de l'edifici de serveis de la piscina municipal. Per fer front al cost, l'Ajuntament de Gironella disposa de dues subvencions rebudes per part de l'Agència de Residus de Catalunya.

El local del Blat es va reformar el 2006 i fins ara tenia la teulada de fibrociment, tot i que s'hi va instal·lar una xapa exterior que cobria aquest element constructiu. Ara, l'actuació que s'està fent permetrà posar teulada nova amb un millor aïllament tèrmic, i a més, s'hi col·locaran prop d'un centenar de plaques solars. L'altra actuació es farà a la piscina municipal de Gironella, concretament a l'edifici de serveis, on tota la teulada també és de fibrociment d'amiant. Aquesta obra es farà conjuntament amb la construcció del nou edifici de serveis, que és prevista per al setembre d'aquest any. David Font, alcalde de Gironella, explica que l'eliminació de l'amiant és una necessitat, ja que en alguns casos pot acabar sent perjudicial per a la ciutadania: "Són actuacions que van en la línia de tenir uns equipaments més moderns, i alhora amb l'estratègia de país d'eradicar aquest element constructiu abans del 2032". D'aquesta manera, Gironella retirarà l'amiant que encara quedava pendent, després que fa uns anys es fes un estudi per identificar possibles restes d'aquest material en edificis municipals (teulades, baixants o altres), "i es va determinar que n'hi havia només en els dos equipaments que ara s'actuarà", ha remarcat David Font.