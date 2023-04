Una oreneta gegant feta al Berguedà s'enlairarà a l'Aragó per difondre el missatge de pau

Una oreneta d'1,3 quilos, de cartró pedra i feta al Berguedà, es farà volar aquest dissabte, 29 d'abril, a la població aragonesa de Tuesta per difondre el missatge de pau al món.

S'enlairarà uns 30.000 metres gràcies a un globus d'heli i incorporarà un sistema de control de GPS, APRS i captació de vídeos i de fotografies. El mecanisme permetrà fer un seguiment de la trajectòria de l'oreneta i recuperar-la. Tal com ha explicat el responsable de la peça, el pintor Josep Maria Hontangas, "porta un paracaigudes que assegura la integritat de l'oreneta i dels aparells".

L'experiència s'emmiralla en el projecte que va promoure el Rotary del Berguedà fa cinc anys per traslladar un missatge de pau al món. I fa dos anys, en homenatge a les víctimes de la covid, la iniciativa va ser fer volar una oreneta gegant, de color negre, que va sortir de Queralt i es va recuperar a Olot. Ara, s'ha reconvertit i llueix una nova imatge per exportar-la a l'Aragó. En concret, és de color blau i amb un acabat de trencadís, a l'estil gaudinià.

L'oreneta de la pau gegant covarà unes 300 orenetes petites que s'han retallat en paper reciclat i cadascuna porta una llavor de lavanda enganxada amb pasta de farina, per tal que les persones que les recullin les plantin.

Les orenetes petites porten escrit un missatge per la pau mundial i la inscripció d'un codi QR per identificar el textos. La idea dels promotors d'aquesta acció és saber on cauran i fer una recopilació dels missatges.