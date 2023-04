El Punt de Voluntariat del Berguedà organitza dos cursos on-line per formar els membres de les entitats de la comarca amb l’objectiu d’ajudar-los a optimitzar i millorar el funcionament de les seves respectives associacions.

La primera formació es farà el dilluns 8 de maig i estarà dedicada a la creació de materials de formació i difusió. Es donaran eines per aprendre a implementar i gestionar una plataforma en línia, i generar materials i continguts atractius perquè la comunicació sigui efectiva. Els formadors donaran a conèixer aplicacions gratuïtes i lliures per retocar imatges, per crear vídeos o aplicacions de música i sons. El termini d’inscripció d’aquesta formació s’acaba el 5 de maig i es pot fer en aquest enllaç.

La segona formació és per captar fons per les entitats de voluntariat. Els participants aprendran diferents metodologies per aconseguir els recursos necessaris per portar endavant els projectes de les entitats. Es farà en quatre sessions de tres hores els dies 11,18,25 de maig i 1 de juny de 17.30 h a 20.30 h. Les inscripcions es poden formalitzar fins al dia 10 de maig clicant aquí.

Abel Garcia, conseller comarcal de Participació ha explicat que la formació per a entitats "és fruit de la feina feta en l’àmbit de la participació ciutadana. Un cop detectades les necessitats, es duen a terme diferents accions". Ha dit que el Consell Comarcal vol dotar de recursos "a les persones que des de les entitats i associacions treballen voluntàriament pel benefici comú i prenen la iniciativa".

Totes les entitats registrades al Punt de Voluntariat del Berguedà rebran informació d’aquest curs i també del nou projecte de llei de Foment de l’Associacionisme.

El Punt de Voluntariat del Berguedà ofereix un servei d’assessorament a totes les entitats i particulars que tinguin qualsevol dubte o consulta sobre la gestió d’una associació o se’n vulgui informar.

Per contactar amb el servei es pot fer a través del telèfon 93 821 35 53 o al correu: voluntariat@ccbergueda.cat i també a la seva seu a l’Oficina Jove al carrer Pere III, número 5 baixos de Berga.