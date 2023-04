La comissió de la Festa Major i l’Ajuntament d’Avià recuperaran la baixada d’andròmines després de valorar i analitzar les respostes de la consulta popular que es va realitzar a través de les xarxes socials del consistori. Un total de 36 persones van respondre afirmativament a la pregunta 'Participaries en la baixada d’andròmines de la Festa Major d’Avià?' i aquesta xifra s’ha considerat suficient per anunciar oficialment la tornada de la prova l'agost que ve.

L'activitat es va deixar d’organitzar l’any 2012 per falta de participants, i per això, enguany, es fa una crida amb quatre mesos d'antelació perquè els veïns comencin a construir les seves andròmines. La prova tindrà lloc el dissabte 26 d’agost a les 4 de la tarda a Avià.

La baixada d’andròmines és una prova no competitiva i s'accepten des dels vehicles més rudimentaris fins als més elaborats. L’objectiu de la baixada d’andròmines és la diversió dels participants i del públic. S'hi pot participar amb qualsevol vehicle estrafolari construït a mà i sense motor.

Les andròmines van ser una activitat destacada de la Festa Major d'Avià de l'any 1988 al 2000. Els primers anys era un de les propostes estrella, amb molta participació, però en els últims anys hi va haver una davallada important del nombre de participants i es va acabar substituint per altres actes. Del 2007 al 2012 es va tornar a fer la baixada d’andròmines, i a partir d'aquí es va perdre definitivament per falta de participació. Ara, la voluntat de la comissió de la Festa Major i de l'equip de govern d'Avià és "recuperar la baixada d’andròmines com una gran festa".