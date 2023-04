Els veïns de les colònies del Berguedà fan una crida als polítics perquè les rescatin de l'oblit

Hi va haver uns anys en què polítics i veïns dels pobles del Berguedà amb colònies industrials (i també algunes del Bages a la llera del Llobregat) van treballar per planificar, endreçar i treballar per donar una segona vida a tot un important patrimoni industrial i d'habitatge que estava en perill arran de l'abandonament de l'activitat fabril i la desertització, amb l'abandonament de centenars d'habitatges, però de tot aquell procés ara en queda ben poca cosa. Veïns de les colònies, preocupats perquè aquell esforç de país s'ha diluït, també a nivell de la comarca i dels Ajuntaments, han creat una Associació d'Amics de les colònies industrials de l'Alt Llobregat, i dilluns, dia 1 de maig, faran un acte públic, amb lectura d'un manifest en el que reclamen més atenció.

Coincidint amb els pitjors de les crisis econòmiques de les últimes dècades, el Berguedà va perdre alguns consorcis que vetllaven per diferents interessos de la comarca. La idea inicial era que quedessin inclosos dins de l'actual Agència de desenvolupament, però els veïns asseguren que des d'aquest organisme hi ha hagut una promoció turística i, a més a més, entenen que aquesta ha estat massa tímida. El manifesta de les colònies reclamarà dilluns recuperar l'esperit del vell Consorci del Parc fluvial, des d'on es va impulsar la planificació a través del pla urbanístic de les colònies, un pla d'usos i documents per a la protecció de béns. A més a més, s'havia actuat per fer una via del Llobregat, un camí a la vora del riu, però denuncien que les actuacions de millora i conservació o bé s'han acabat o bé han quedat molt reduïdes.

L'Associació de les Colònies de l'Alt Llobregat vetlla per la protecció i desenvolupament d'aquest espais fabrils que van néixer fa uns 150 anys a la vora del riu Llobregat fins a constituir tants assentaments que pràcticament el curs fluvial no en podia assumir més. Berga, Olvan, Avià, Casserres, Gironella i Puig-reig tenen colònies al seus termes, i l'Associació reclama que els ajuntaments incloguin el manteniment de l'urbanisme i l'enjardinament, que facin que habitatges i indústries no quedin al marge de les dinàmiques dels seus municipis, que es facin treballs per mantenir camins i per millorar les comunicacions entre les colònies.

Denuncien el desinterès global que diuen que hi ha i reclamen accions per protegir la part documental i històrica de les colònies, impulsar un centre d'interpretació d'aquest espai, millorar la senyalització i l'explicació del present i del passat de les colònies tèxtils. I ho reclamen ara, en els dies previs a les eleccions municipals, perquè volen el compromís dels polítics que han de governar els municipis els propers quatre anys. Un compromís que tindrà, segur, un interès antropològic, però que els veïns volen que també sigui de dinamització econòmica.

Acte de l'1 de maig

Per fer pública aquesta reclamació, dilluns es farà la lectura del manifest des de la colònia de Cal Marçal, actualment propietat de la família Viladomiu, i es mostrarà un exemple d'espai que té aquesta segona vida útil, tant pel que fa a la part de les naus industrials, com a la part residencial. Aquest, però, és un exemple de treball fonamentalment per iniciativa privada. L'Associació reclama que hi hagi també un impuls públic des de tots els nivells de les administracions, tant les locals com les europees, passant per la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Als candidats de tots els municipis amb colònies se'ls ha fet arribar el document reivindicatiu.

S'ha triat fer l'acte dilluns, 1 de Maig, en record del passat industrial i laboral a les colònies. L'espai triat és la Colònia Marçal de Puig-reig, on tindrà lloc aquest acte reivindicatiu. El programa de la jornada inclou una visita a dependències històriques de la fàbrica de cal Rosal i també dels tallers que diferents artistes tenen a les naus del recinte fabril. Les visites es faran entre les 10 i 12.30 h del matí, amb la presència dels que tenen locals llocs i dels seus promotors. A les 12.45 h hi haurà una actuació del cantautor Alejandro Nano i a les 13.15 hes farà la lectura del Manifest de les colònies.