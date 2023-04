Més de tres-cents cantaires procedents d'arreu han participat aquest matí en la Trobada de Caramelles de Casserres, que se celebra any rere any. La cita, que ha arribat a la 42a edició, ha aplegat nombrosos visitants al centre de la vila per veure els tradicionals cants i ballets que, en aquest municipi del Berguedà, es reviuen tres setmanes després de Pasqua.

La dotzena de colles participants del Berguedà, el Bages i el Vallès Occidental han protagonitzat una cercavila pels carrers del poble i han desfilat per l'escenari per interpretar valsos, havaneres i altres cançons populars. El president del Grup Cantaire Sant Bartomeu, Enric Genescà, al capdavant de l'organització, s'ha mostrat satisfet de mantenir viva la Trobada de Caramelles de Casserres "com una manifestació cultural molt important a la Catalunya central", però ha lamentat que després de la pandèmia són menys les colles participants que acudeixen a la trobada.

En la mateixa línia, les integrants del Grup de Caramelles de l'Espunyola Fina Call i Maria Lladós també han fet referència als efectes de la pandèmia en la cultura popular. "L'aturada obligada per la pandèmia va desinflar els ànims de les colles, però, de mica en mica, anem recuperant el ritme", han assegurat. En el cas de Casserres, han explicat que "les caramelles estan fortament arrelades al municipi, ja que amb el temps s'ha aconseguit que la passió per aquesta festa es transmeti dels grans als més petits".

De fet, els representants de les colles coincidien en el fet que un dels principals objectius és procurar que les noves generacions se sentin atretes per la tradició. Entre els participants, Albert Bonet, Cristina Gamisans i Montserrat Fàbrega, alguns dels integrants més joves de la Societat Coral la Llanterna de Súria, han destacat que un dels aspectes fonamentals que els manté vinculats a la tradició "és el sentiment de pertinença al municipi que es desperta en cantar i ballar caramelles".

La majoria de colles fa anys que acudeixen a la trobada anual de Casserres, una de les poques que celebra les caramelles més enllà de la Pasqua. En aquest sentit, molts dels participants han viscut la jornada com un final de festa molt esperat.

Una fira d'artesania i comerç

La Trobada de Caramelles ha coincidit amb la fira d'artesania i comerç de Casserres, que ha omplert la plaça Santa Maria amb una trentena de parades d'alimentació, roba, complements, bijuteria i joguines. Els paradistes han destacat el bon ambient de la fira al llarg del matí, amb nombrosos visitants que s'han acostat a conèixer els productes elaborats a la zona, però han considerat que de cara pròximes edicions cal afavorir la presència de més paradistes.

"Trobo a faltar més expositors per donar amplitud a la fira", ha ressaltat Maria Àngels Boixaderes, al capdavant de l'empresa Peu de Roques de l'Espunyola, dedicada a la venda de mel de proximitat. No obstant això, l'apicultora ha assenyalat que "el bon temps ha convidat nombrosos visitants a passejar per la fira al llarg del matí". També hi ha coincidit Elena Escudero, dedicada a la confecció artesanal de joies, que ha considerat que esdeveniments com aquest "són una oportunitat per als artesans del territori per donar-se a conèixer".