L’exposició està impulsada per la Penya Blau i Grana, l’Ajuntament de Berga, el Museu Comarcal de Berga i el Museu del FC Barcelona i el suport de la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat. La mostra també compta amb la col·laboració del Museu de les Mines de Cercs i persones a títol individual que han cedit diferents peces per a ser exposades.

L’exposició ‘Berga i el Barça’ es basa en tres eixos temàtics que endinsen el públic visitant en la història de la Penya Blau i Grana:

La mostra conté prop d’una quarantena d’objectes com per exemple: pilotes, botes de futbol, samarretes, banderes, trofeus, entrades, dibuixos, caricatures, objectes de la mina, fotografies i vídeos, entre altres. A més, s’ha creat una línia del temps que inclou la cronologia dels esdeveniments més destacats de la Penya Blau i Grana i el FC Barcelona durant el mig segle d’història de l’entitat berguedana. També destaca un recull de fotografies dels equips benjamins de la Penya Blau i Grana, des de 1988 fins al 2002.

El ninotaire Jaume Capdevila ‘Kap’ ha elaborat un dibuix amb motiu de l’aniversari de la Penya Blau i Grana que presideix el vestíbul del Museu Comarcal de Berga i també hi ha una samarreta del primer equip signada per l’entrenador Xavi Hernández felicitant l’entitat berguedana.

Fundació de la Penya Blau i Grana

L’any 1972 un grup de berguedans van començar a pensar de crear una penya blaugrana a la ciutat. Després de xerrades informals van penjar cartells pels carrers de Berga per animar els ciutadans a fer-se socis i poder crear l’entitat. Un bon nombre de gent hi va començar a treballar i en van sortir els primers estatuts, redactats en castellà a causa de l’època, i es va convocar una reunió oberta a tothom, que va tenir lloc el 20 d’octubre de 1972 al Bar La Masia. Hi van assistir 39 persones i de la seva votació (29 vots i 10 en blanc), en va sortir la primera junta. El diumenge 21 de gener de 1973 va néixer oficialment la Penya Blau i Grana de Berga.