La Patum Tot l'Any torna amb propostes tot aquest mes de maig. Després de l'èxit de l'any passat, enguany es repeteix la iniciativa de programar activitats culturals relacionades amb la Patum com a preludi de la festa, que se celebrarà del 7 a l'11 de juny. Una comissió formada per activistes, membres de les comparses i representants dels grups polítics impulsen una oferta patumaire més enllà dels cinc dies de Corpus. Inclou propostes relacionades amb el disseny, el cinema, la música i l’artesania, entre d’altres, i es faran del 5 al 27 de maig.

L’objectiu de La Patum Tot l’Any és fer créixer la festa. Anna Parcerisa, membre de la Comissió de la Patum, ha assenyalat que "hi ha tantes Patums com patumaires" i que La Patum Tot l'Any té una dobla finalitat: "Estirar la Patum i que duri més de cinc dies; i programar actes de Patum en què tothom s'hi pugui sentir còmode, que les persones que no poden saltar a la plaça puguin gaudir d'una altre acte cultural de Patum".

Anna Parcerisa també ha valorat la feina i dedicació del personal tècnic municipal que s’ocupa d’organitzar i materialitzar la programació: "La comissió està formada per unes quantes persones que fem aportacions, però hi ha un equip tècnic al darrera que treballa molt i bé per poder disposar d’aquesta programació". Una programació que l’alcalde i regidor de Patum, Ivan Sànchez, ha qualificat de "modesta però de qualitat”. Ha remarcat que "cal aconseguir que la Patum segueixi creixent".

Segons Ivan Sànchez, la Patum "és un producte d'èxit que fins ara no ha estat ben portat. Hem gaudit molt dels cinc dies de Patum però no s'ha fet gaire res més, i per això apostem per programar activitats culturals en el marc de la Patum Tot l'Any. Propostes que es concentren al maig i al novembre, coincidint amb l'aniversari de la proclamació de la Patum com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat.En aquest sentit, l’alcalde ha avançat que s’està treballant en algunes iniciatives, com ara una exposició sobre la Patum o la Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural i Immaterial, entre d'altres.

Vestits dels gegants

Els actes de la Patum Tot l'Any arrenquen aquest divendres, 5 de maig, amb la presentació del disseny disseny dels vestits nous dels gegants de la Patum. Anirà a càrrec de Jordi Rafart, dissenyador i modista berguedà guanyador del concurs de projectes per canviar la indumentària dels gegant. La previsió inicial era estrenar-los per la Patum d’enguany, però la detecció i esmena d’una errada tècnica en el procés d’adjudicació del concurs va propiciat l’endarreriment de la confecció dels vestits. S'ha allargat el procés i els vestits dels gegants s'estrenaran l'any que ve, per la Patum del 2024.

L'alcalde, Ivan Sànchez, confia que entre finals de febrer i principis de març de l’any que ve els vestits estaran a punt per emprovar als gegants i anar fent els ajustos i retocs necessaris. Fins al dimecres de Corpus del 2024 no se'n donarà a conèixer cap detall. Això també implica que durant uns mesos els gegants s'hauran d'apartar de l'espai d'exposició de Sant Francesc, "però buscarem la fórmula perquè la mostra no perdi interès sinó que la presència dels gegants també hi sigui d'alguna manera".

Divendres, a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament de Berga, Jordi Rafart explicarà com seran els vestits i els motius del disseny que s'ha escollit.

Samarreta oficial de la Patum

Una altra de les propostes destacades de la Patum Tot l'Any serà la presentació de la samarreta oficial de la festa, obra del dissenyador berguedà Salvador Vinyes. Es tracta d’una iniciativa que tindrà continuïtat per tal que cada edició de la festa compti amb una samarreta amb un disseny renovat.

Ivan Sànchez ha assegurat que "és la primera passa per reprendre la marca Patum. Això no impedeix que les botigues puguin vendre la seva samarreta, hi ha mercat per a tothom, però volíem crear la samarreta oficial de La Patum 2023 i això farà que n’hi pugui haver una altra el 2024, 2025...". La presentació es farà aquest dissabte, 6 de maig, en un acte a la plaça de Sant Pere de Berga, a les 12 del migdia.

Cinema, concerts i catifa de Corpus

La programació de la Patum Tot l’Any repeteix els actes que van tenir bona acollida, com per exemple la projecció de filmacions de La Patum. El dissabte 13 de maig, a les 6 de la tarda al Teatre Patronat, es projectarà la pel·lícula 'Llavor de patumaires', amb imatges de Benet Boixader (Simonet).

El mateix dissabte 13, a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere, tindrà lloc el concert La música de Patum més enllà de la plaça, que és un recull d'obres musicals de temàtica patumaire que s'interpreten fora dels salts de Patum, a càrrec de la cobla Berga Jove.

El dissabte 20 de maig, durant tot el matí, hi haurà una jornada de confecció d'una catifa de Corpus, com la que es va organitzar l’any passat. Hi participaran les associacions de veïns del carrer major, els Quatre Cantons, la plaça Sant Ramon, la plaça de Sant Pere, i el Capdamunt de la Vila. I també hi col·laborarà la Federació de Catifaires de Catalunya.

Els actes de la Patum Tot l’Any es tancaran el dissabte 27 amb el concert Fem sonar la Patum, a càrrec de Superfilharmònics i la Banda i l’Orquestra de l’EMMB i el Conservatori de Música dels Pirineus.

Més enllà de l'oferta del maig, l'alcalde ha avançat que el juny s'inaugurarà una exposició sobre la Patum al Museu Comarcal de Berga, per explicar als visitants l'essència de la festa berguedana i que puguin viure l'experiència de saltar a la plaça, entremig de les comparses, posant-se unes ulleres de realitat virtual.