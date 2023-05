Pere Viladomiu Guarro és fill de l’empresari Pere Viladomiu Portabella, una nissaga catalana que va comprar la fàbrica l’any 1920. Actualment, el fill Viladomiu és el gerent de la colònia que gestiona el lloguer de la part industrial, els habitatges i la part energètica de la fàbrica.

Compteu amb algun tipus de subvenció per mantenir la fàbrica?

Fins ara no, però ara ens estem acollint als fons dels Next Generation que ens permetrien fer una rehabilitació de l’edifici d’habitatges. N’hi ha que comencen a estar molt malament i s’han d’arreglar. Per exemple, molts d’ells no tenen doble vidre, hi ha teulades que s’han d’arreglar, per això demanem aquesta ajuda. Si fa fred als pisos, al final no vindrà ningú.

I viu gent actualment?

Sí, dels vuitanta-tres pisos que compta l’edifici, seixanta estan ocupats. Per això volem unes condicions d’habitatge òptimes.

Com veu el futur de la fàbrica i de la colònia?

El futur el veig bé, tan de la fàbrica com de la colònia. Estic convençut que vindran empreses petites que no vulguin anar a la gran ciutat i es vulguin quedar al seu territori. Si també venen empreses grans, doncs, encara millor. És el cas de Viladomiu Nou, a Gironella, on l’empresa tèxtil Sauleda exporta, i molt. Per tant, si tenim un mixt d’empresa petita i gran seria molt bo per al futur.

Està d’acord amb el manifest que ha llegit l’Associació?

Estic totalment d’acord amb ells. És el que s’ha de fer. Reflotar les colònies. Aquí una empresa pot muntar plaques solars com pot fer a qualsevol altre lloc, però té el plus de la turbina. A més, un altre avantatge és que l’equip de govern d’aquí Puig-reig ha acceptat que la nau més nova pugui aixecar-se fins a dotze metres d’alçada. Les empreses tèxtils no necessitaven tanta alçada, però qualsevol altra empres li pot funcionar com a magatzem i part logística.

També lloguen espais de la fàbrica a artistes.

Sí. HI ha artistes que lloguen espais, altres lloguen espais per fer-hi tallers i n’hi ha que fins i tot viuen aquí. Esperem que amb la rehabilitació que pretenem fer encara vinguin més artistes i empreses innovadores més de l’àmbit cultural.

Vindria a ser el mateix funcionament que una colònia tèxtil, però amb artistes?

El 1870, quan es va muntar la fàbrica, Puig-reig era un poble petit. La gent que treballava a la fàbrica vivia al camp i trigaven una hora per venir i una altra per tornar a casa. Tenint en compte que les jornades laborals eren de deu hores. Per això es van crear les colònies, per facilitar la vida als treballadors. Ara hi ha moltes més connexions i facilitats,i el lloguer és una opció més.

Troba a faltar el moviment que tenia abans la fàbrica?

Completament, i molt més el meu pare que va criar-se entre telers. La il·lusió del meu pare és que hi hagués el mateix funcionament que abans i el de la família en general que vingui una empresa i porti moviment. Ens agrada que vingui gent jove emprenedora i que vulgui crear projectes innovadors. Abans aquí hi havia una indústria de mil treballadors. En canvi ara, gestionem el lloguer de la part industrial, els habitatges i la part energètica de la fàbrica.