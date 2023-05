Abel Garcia, cap de llista pel PSC a Berga, va presentar ahir a la pista de Santa Eulàlia un equip que lluitarà per un govern sòlid i una candidatura que Garcia qualifica com «el grup pel canvi». Garcia va assegurar que encara un nou mandat amb una «voluntat constructiva» i que té com a prioritat treballar per generar noves oportunitats per als joves. El candidat socialista també es va mostrar predisposat a escoltar les propostes dels ciutadans i ciutadanes.

Abel Garcia va deixar clar que, sempre, governi qui governi a la Generalitat defensarà els interessos de la ciutat. Va posar exemples de les necessitats dels ciutadans de Berga per avançar i millorar. D’aquesta manera, acostant-se més al públic assistent, va assenyalar els punts del seu projecte. Va remarcar que Berga té un teixit associatiu i econòmic important, però que «li cal un alcalde que lideri en positiu» i ell mateix es va proposar per encapçalar aquest "canvi en positiu", com resa el lema de la campanya. L’acte, que va durar mitja hora i que es va acabar amb un berenar, va servir per presentar les 24 persones que formen part de la llista del PSC. Una presentació on Garcia va deixar clar que el seu equip busca «retornar un orgull a una ciutat que ha perdut aquesta ànima, aquest esperit de lideratge de capital». Valors, compromís, proximitat i responsabilitat són les paraules que estan en l’encapçalament dels eixos programàtics i de les persones que formen la llista, segons Garcia. Una llista que reuneix l’experiència de persones que ja es van presentar a l’anterior candidatura i, altres que entren noves, i segons el candidat, «amb il·lusió i ganes de treballar».