El periodista berguedà de TV3 Abraham Orriols ha anunciat que pateix des de fa anys una malaltia minoritària amb la qual té brots que "no són dolorosos, però t'aturen la vida". S'en diuen neuritis òptiques i són inflamacions medul·lars al nervi òptic causades pels propis anticossos que provoquen pèrdua de visió. A través d'un fil de piulades al seu compte de Twitter, Orriols ha explicat com, quan encara no tenia 20 anys, "la malaltia va treure el cap per primera vegada".

Des de llavors ha provat "tot l’arsenal farmacològic possible per evitar recaigudes sense èxit". Ara, el jove berguedà es troba en un tractament pioner d'immunoteràpia experimental: el CAR-T. "És gairebé ciència-ficció: modificació al laboratori de les cèl·lules perquè deixin de ser malígnes. És pioner a Europa, el primer cop que s’aplica a aquesta malaltia i un dels hospitals de referència és aquí, al Clínic" relata. Bon dia! Fa anys que convisc amb neuritis òptiques (inflamacions medul·lars al nervi òptic causades pels propis anticossos) que provoquen pèrdua de visió. Els brots no són dolorosos, però t’aturen la vida. Miro d’explicar-ho. — Abraham Orriols (@AbrahamOrriols) 3 de mayo de 2023 Tot i així, aquest tractament no té història clínica i, per tant, "queda per veure si funciona o no (....) el temps ho dirà". Orriols, que agraeix l'oportunitat de "poder accedir a una nova opció de cura que molts pacients encara no tenen", confessa que "és dificil sentir-se afortunat". "Fa 30 anys tothom anava al mateix sac i m’haurien diagonisticat Esclerosi Múltiple" continua i remarca que "ara saben afinar quin és el meu diagnòstic i espero que d’aquí 30 anys sàpiguen també com curar-lo". El berguedà que se sent frustrat i alhora esperançador de saber que "la solució depèn només de la investigació", relata que el seu dia a dia és un constant de "prova-error i vides congelades" i fa una crida a invertir en investigació clínica "ara que venen tantes campanyes".