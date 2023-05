El coworking o espai de treball de Berga enfocat al sector de la comunicació ja té ubicació. L'alcalde, Ivan Sànchez, ha avançat que s'habilitarà un local dels baixos del Mercat Municipal, a la Ronda Moreta, on hi haurà sales de treball i s'hi muntaran els aparells d'emissió de Ràdio Berga que hi havia fins ara al Passeig de la Pau.

L'Ajuntament ja ha deixat definitivament el local de Ràdio Berga, per al qual en continuava pagant els poc més de 800 euros mensuals fins aquest març. Ara, ja no en paga el lloguer i els equips tècnics s'han traslladat a dependències municipals, des d'on es continua emetent música.

Un cop s'habiliti el coworking s'hi traslladaran els aparells que no estiguin obsolets, per tal que professionals autònoms de la comunicació que siguin usuaris de l’espai de coworking també puguin fer ús dels estudis de ràdio per generar continguts d’àudio o per gravar podcasts, entre d'altres.

L'Ajuntament de Berga treballa de bracet amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, des de fa mesos, per disposar d'un espai de treball compartit pensat sobretot per al sector de la comunicació.

Un cop descartada l'opció de mantenir el local de Ràdio Berga del passeig de la Pau, sobretot per problemes d'accessibilitat (un entresol on només s'hi accedeix per escales), l'alternativa ha estat el local a tocar de l'entrada del pàrquing del Mercat Municipal: "És un local de planta baixa que fa anys que està en desús i que donarà vida a un dels espais cèntrics de la ciutat", ha comentat l'alcalde, Ivan Sànchez.

La previsió del consistori i l'agència és poder-lo adequar i posar-lo en funcionament al llarg d'aquest any. Ivan Sànchez ha dit que no descarta, a més llarg termini, reactivar l'emissora de Ràdio Berga, que manté la freqüència (107.6 FM): "S'ha de veure, si hi ha una futura reactivació, com ha de ser aquesta ràdio, perquè els mitjans de comunicació estan canviant i cal adaptar-se als nous temps".