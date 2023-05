Catalunya no té prou metges. I a les zones rurals i allunyades de les grans ciutats, les places són més difícils de cobrir i la falta de professionals sanitaris encara és més destacada. Aquesta realitat s'ha tornat a posar sobre la taula a les Jornades Sanitàries al Món Rural, que s'han fet aquest divendres a Berga organitzades per la junta comarcal del Berguedà del Col·legi de Metges.

Metges i metgesses de l'Hospital de Berga que han participat a la jornada d'aquest divendres al pavelló de Suècia de Berga han posat sobre la taula les dificultats de treballar en un territori rural i els aspectes positius, així com també les millores necessàries.

Entre les problemàtiques, destaca la falta de relleu mèdic en períodes de vacances, la sobreacumulació de tasques, la solitud a les guàrdies i en la resolució de casos "per exemple què fas si tens un electrocardiograma complicadíssim i estàs sol de guàrdia?".

Pel que fa els aspectes positius de treballar en un hospital rural o centre d'atenció primària, s'ha parlat de l'ambient familiar i el tracte proper amb els pacients, la facilitat de conciliar vida familiar i laboral si vius al mateix entorn rural on treballes, el contacte amb la naturalesa i un estil de vida saludable, menor despesa de lloguer que en les grans ciutats, i entre d'altres, les facilitats per continuar fent formació.

Diferents ponents han destacat la necessitat d'atraure i retenir el talent a l'entorn rural amb millores retributives, incentius, facilitats per la conciliació i l'habitatge i sinèrgies entre equips de professionals. Núria Rovira, cap de pediatria, ha remarcat que una de les línies en les quals es vol avançar és crear vincles amb hospitals d'alt nivell: "Oferir a metges que acaben la residència o que es formen en màsters un contracte mixt en què una part de l'assistència es faci en un hospital de tercer nivell i l'altra part en una hospital comarcal com el de Berga".

El servei de pediatria de l'Hospital de Berga és un dels que ha evolucionat en els últims temps, com també el de ginecologia: "Hi ha hagut millores i noves prestacions que fins ara no es feien a Berga i calia anar a Manresa, com ara interrupcions de l'embaràs i millora de serveis com el control de l'embaràs i el part", ha comentat el cap de ginecologia de l'Hospital de Berga, Pau Nicolau.

Pau Nicolau, que viu al Maresme i també treballa a l'Hospital del Mar de Barcelona, s'ha mostrat satisfet de poder exercir al Berguedà: "la gent d'aquest territori mereix la mateixa atenció de qualitat que l'àrea metropolitana". Reconeix que hi ha limitacions, però sosté que també hi ha avantatges: "Per als joves que acaben la residència, a un hospital com el de Berga poden liderar una consulta monogràfica d'alguna patologia concreta o poden fer operacions, per tant, fer més del què farien en un hospital gran".