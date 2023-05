L’adjudicació del nou contracte del servei de la neteja viària a Berga arribarà després de l’estiu. L’equip de govern (CUP i ERC) va assegurar al ple d’ahir que amb els plecs tècnics, la memòria del projecte del servei i l’informe pendent de l’estructura de costos es podran completar els tràmits per licitar el concurs passat l’estiu. Un contracte que «ja hauria d’estar resolt» els va retreure l’oposició, Junts i PSC. Està caducat des del 2015 i en els últims temps els problemes s’han anat agreujant.

A finals del 2022 es va evitar una vaga per part dels treballadors gràcies a un Acord de Continuïtat. I aquest 2023, els treballadors continuen reclamant a l’empresa Tractaments Ecològics la regularització de l’IPC, del 5,7%. L’empresa, per la seva banda, demana a l’Ajuntament de Berga actualitzar el preu del servei i cobrar les factures a un preu més alt, així com no acumular endarreriments. Al ple d’ahir, amb presència de treballadors de la neteja viària, es va aprovar el pagament de factures endarrerides del gener, febrer i març.

El regidor Aleix Serra va voler deixar clar que «als treballadors els paga l’empresa, no l’Ajuntament. Sí que és cert que si paguem a l’empresa tard ho estem fent malament i per això ara ens posarem al dia». I va afegir: «La nostra feina és acabar la licitació, i trobar la manera d’encaixar la situació d’inflació dels últims mesos en les factures que l’Ajuntament paga a l’empresa».