Una plantació de 100.000 tulipes a Saldes, a més de de 1.200 metres d’altitud. És un dels recursos turístics que des d'aquest hivern es pot veure a l'alt Berguedà. Es tracta del projecte Tulipmania, que va néixer a Holanda i va aterrar al Berguedà el 2021. Fins a principis del 2023 la iniciativa de cultivar flors s'ha fet en una finca de Coforb, a Capolat, i ara s'ha traslladat a Saldes.

Als peus del Pedraforca, els visitants poden gaudir d'una zona on contemplar les flors i conèixer les varietats que es cultiven, i d'un altre espai on en poden collir un ram. A més, la temporada de floració de les tulipes s'ha complementat amb activitats com ara tallers de flors, tastos gastronòmics i de vins, sessions de ioga o altres esdeveniments.

Dilluns es tancarà la temporada de tulipes amb un balanç positiu de la responsable, Seila Malo: "la resposta de visitants ha estat bona", tot i que reconeix que no ha estat una temporada fàcil: "A part de les altes temperatures, la sequera acumulada i la manca de pluges han condicionat el desenvolupament de les tulipes, i ha fet falta aportar-hi reg addicional".

Tulipmania diu adéu a la temporada de tulipes però ara començarà la sembra d'una altra planta ornamental, la dàlia. L'espai amb la plantació de dàlies, a Saldes, obrirà portes al juliol i s'allargarà fins al mes d'octubre.