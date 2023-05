Els visitants fan un tomb per la història i la cultura de Berga

Passejar per la fira, entremig de parades i expositors, i alhora fer ‘Un tomb per Berga’. Aquesta és la idea de l’espai expositiu que s’ha muntat aquest any i que permet als visitants descobrir els aspectes més interessants de la ciutat mitjançant una lona amb monuments emblemàtics com ara el castell de Berga, el Portal de Santa Magdalena, la Torre de les Hores i el Convent de Sant Francesc. En una altra lona s’hi ha representat la Berga carlina, una part de la guerra i la història de la capital del Berguedà al llarg del segle XIX.

Entremig de les lones hi ha la presència de l’impressor Francesc Bonet, que ahir imprimia una revista en format díptic dissenyada per Salvador Vinyes. La seva tasca atreia l’atenció dels visitants, ja que imprimia amb una màquina d’impremta Kamenzer fabricada a Alemanya entre l’any 1900 i 1920. «Aquesta màquina la va comprar el meu pare, que també era impressor, i encara la guardo al taller», comentava Bonet. Tot i que actualment, com a impressor, continua fent talonaris, targetes o fullets, no utilitza aquesta màquina perquè treballa de forma més pausada: «Malgrat que vagi al seu ritme, és una màquina molt versàtil perquè pot pintar, tallar en la forma que vulguis, i moltes altres coses», explicava durant la primera jornada de la Fira de Maig.

Ha estat el primer any de revista de la fira, amb uns 1.500 exemplars amb aquesta màquina, que va generar curiositat per part de petits i grans. La revista no es va començar a repartir fins a les 12 del migdia, per no difondre abans de la presentació la nova imatge de la samarreta oficial de la Patum (vegeu pàgina 7). En aquest sentit, l’espai expositiu Un tomb per Berga també dedica un apartat a la Patum, la festa berguedana per excel·lència.

L’espai expositiu Un tomb per Berga també inclou una part cinematogràfica. Són imatges que evoquen records, projeccions audiovisuals de filmacions fetes per Benet Boixader, que era conegut com a Simonet, que permetran reviure el passat. Per exemple, una part de la pel·lícula Primavera a Berga, filmada l’any 1961 mitjançant un projector cinematogràfic de la col·lecció de Ramon Gassó. «Gràcies a tot el que conserva la dona de Benet Boixader, el Simonet, podem ensenyar una part de la seva obra», comentava ahir Gassó.

La dinamització de la mostra Un tomb per Berga va a càrrec de Ramon Gassó, Francesc Bonet i Toni Gol, i tant ahir com avui, diumenge, permet endinsar-se en la història, la cultura, i aspectes curiosos de Berga. L’acceptació de berguedans i forans que ahir passejaven per la mostra va ser bona.