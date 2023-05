Corredors de totes les edats han participat aquest diumenge al matí a la Milla del Berguedà, la cursa solidària i inclusiva que s'ha fet a Gironella. La prova, d'1,6 quilòmetres, ha exhaurit totes les inscripcions amb 525 participants de totes les categories, des de petits fins a adults.

Gironella s'ha tenyit del color salmó de les samarretes dels participants a la segona edició de la Milla, que ha comptat amb la participació d'un centenar de persones amb alguna discapacitat, la majoria dels quals usuaris de la Fundació la Llar, que organitza la cursa juntament amb el club d'atletisme JAB de Berga, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà i l'Ajuntament de Gironella.

Els beneficis de les entrades de la cursa (els adults han pagat 12 euros i els infants n'han pagat 6) són per a la Fundació la Llar, l'entitat que treballa que treballa i acompanya a les persones amb diversitat funcional del Berguedà.

La cursa s'ha viscut com una festa, amb emocions a flor de pell. Una de les participants, usuària de la Llar, Anna Noguera, expressava "il·lusió i moltes ganes" des de la línia de sortida. A més, es mostrava molt contenta que es faci una cursa solidària i inclusiva com la Milla del Berguedà: "és molt important que tinguem una prova d'aquestes característiques". Persones amb mobilitat reduïda o alguna discapacitat intel·lectual han gaudit avui de la cursa, acompanyats de voluntaris. Ho han fet entregats, amb cares de satisfacció mentre corrien i sobretot quan creuaven la meta que no tenen preu.

L'alcalde de Gironella, David Font, ha estat un dels corredors i acompanyant. També el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; la gerent de la Fundació la Llar, Ester Comellas; i el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano: "Hi he volgut ser i participar-hi perquè en qualsevol acte que serveixi per fer visible la realitat de la discapacitat hi hem de ser. En aquesta iniciativa promoguda per una entitat dedicada al suport i l'atenció a persones amb diversitat intel·lectual val la pena que les institucions hi siguem. I cal posar en valor la realitat de les entitats, les necessitats de les persones i les famílies, i fer visible que necessitem un país més inclusiu i més accessible".

Ester Comellas, ha viscut la jornada esportiva "com a festa molt maca, on tothom corre segons la seves capacitats i al seu ritme". David Font ha posat èmfasi en què la cursa "és el reflex del què hauria de ser el dia a dia, garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats". Josep Lara ha destacat la importància de la solidaritat i la inclusivitat i s'ha mostrat convençut que la cursa, que qualifica "d'entranyable", ha vingut per quedar-se: "És molt important que una prova d'aquestes característiques es consolidi, i després de dues edicions exitoses anem pel bon camí".