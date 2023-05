La Fira de Maig de Berga ha deixat un bon regust de boca. El balanç general ha estat positiu, tant per a paradistes i expositors com per a visitants. Aquestes són les sensacions que ha copsat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà: «En general, la fira ha anat bé. Em consta que les vendes a les parades del sector artesanal han estat bones».

Durant tot dissabte i bona part d’aquest diumenge, el moviment al passeig de la Indústria de Berga ha estat constant i s'ha viscut una fira amb bona afluència de públic, local i visitant. Roser Rifà n’ha fet una valoració molt positiva, malgrat la pluja d’aquesta tarda de diumenge precipités el tancament de les parades artesanes i dels concessionaris de vehicles abans d’hora. Els expositors que estaven sota la carpa del capdamunt del passeig han mantingut l’activitat i també s'ha traslladat sota cobert l’actuació de jazz programada per a última hora de la tarda. El temps també ha espantat el públic i això ha deslluit les últimes hores d’un cap de setmana de fira molt concorregut.

«Estic contenta de com ha anat l’última fira d’un mandat en el qual hem hagut de suspendre fires i celebrar-ne d’altres amb limitacions. Aquesta ha estat completa, amb molta diversitat i per a tots els públics. La resposta ha estat molt bona», ha remarcat Roser Rifà.

Moltes parelles de totes les edats i famílies amb nens han passejat i gaudit de les actuacions i activitats que ha ofert la fira. Jocs, tallers, exhibicions de ball i esportives, actuacions musicals o castells en són un exemple. Els Castellers de Berga han actuat aquest diumenge al migdia a la plaça del Doctor Saló, acompanyats dels Tirallongues de Manresa. La colla berguedana ha descarregat diversos pilars i castells com ara un 4 de 7 amb agulla, un 3 de 7 amb agulla i un 4 de 7.

La Fira de Maig ha estat un pol d’atracció per a molta gent, alguns passejaven i gaudien de propostes com ara l’exposició Un tomb per Berga, altres compraven productes alimentaris i artesans, també hi havia qui s’interessava pels cotxes exposats a l’espai d’automoció, o bé per conèixer de primera mà la tasca d’entitats i d’iniciatives com ara l’APEU, el pla per desenvolupar l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana a l’eix comercial del carrer del Roser i el carrer Major de Berga.

En un altre estand, per exemple, es podia veure una exposició de Cavall Fort, en motiu del 60è aniversari de la revista. Tal com explicava la coordinadora, Mireia Broca, «Òmnium Berguedà ens va convidar a la fira, on hem mostrat la trajectòria dels 60 anys i les nostres revistes Cavall Fort i El Tatano». Revistes que tenen un bon estat de salut, amb prop de 20.000 subscripcions.