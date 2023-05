La Fundació Residència Sant Roc de Gironella ha informat que ha rebut una subvenció del departament de Drets Socials de la Generalitat per import global d’1.752.101 euros que li permetrà culminar el projecte de remodelació total de les instal·lacions que va començar l’any 2004, fa dinou anys. La subvenció de la Generalitat arriba del programa Next Generation de la Unió Europea.

Segons ha informat l’entitat, «en el seu dia, es va prendre la decisió en el marc del patronat, de mantenir les instal·lacions de la Fundació al centre de la Vila, com a facilitador de l’estreta relació entre l’entitat i el dia a dia de Gironella. En aquell moment es va iniciar un procés de reforma de les instal·lacions, en diferents fases, per adaptar-les a les noves necessitats i alhora dotar de major confortabilitat a totes les persones residents i professionals del centre». Tant és així que en aquestes quasi dues dècades la Fundació ha anat fent obres i reformes en molts dels espais, gràcies també a altres subvencions públiques rebudes i a una també important aportació de recursos propis.

Més qualitat de vida

Ara, el projecte subvencionat pel departament de Drets Socials, el qual fixa que s’haurà d’executar-se fins a finals del 2025, té per finalitat completar la reforma total de les plantes de residència, que en son quatre en total, així com també altres espais diürns del centre, i ampliar l’oferta d’ habitatges tutelats com una alternativa sòlida a l’acolliment residencial, segons han explicat des de la mateixa fundació. Així, les obres permetran «incorporar a totes les habitacions banys, generar noves sales d’estar amb més lluminositat i guanyar en qualitat de vida a totes les persones residents, així com disposar d’eines més facilitadores de la feina a totes les persones que treballen a la fundació», tal com han apuntat els responsables de la institució.

Inicialment, en la resolució provisional, la Fundació Residència Sant Roc no va arribar a la puntuació mínima per rebre aquesta subvenció, però les al·legacions presentades han permès finalment assolir l’ajuda. Amb aquest capital l’entitat podrà fer en dos anys la reforma integral que n’hauria requerit vuit. La previsió és iniciar les obres en els propers mesos, un cop planificades les mateixes, tot garantint la menor afectació possible a totes les persones residents i treballadores de la casa.

La fundació es defieneix com «una entitat sense afany de lucre, situada al centre de Gironella», la finalitat principal de la qual és «donar servei a les necessitats de les persones grans» a través de serveis com ara la residència assistida, el centre de dia, habitatges tutelats i serveis externs.