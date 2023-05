L'Ajuntament de Puig-reig ha qualificat d'èxit la celebració de la ruta teatralitzada que mostra la història local. Tal com ha explicat el mateix consistori, aquest diumenge el poble ha acollit una nova edició de la Ruta Teatralitzada dels Templers i Obrers amb un èxit de participació que permet pensar en la consolidació d’aquest recurs turístic del municipi.

En total, més de seixanta persones han pres part en aquesta edició. Entre el grup de participants hi havia diferents perfils que van des de persones del mateix municipi i de la comarca, com també visitants provinents de fora la comarca. També cal destacar la diversitat del grup, amb persones de totes les edats i famílies que no han volgut perdre l’oportunitat de gaudir d’aquesta experiència.

La ruta, que està creada per ser un itinerari autoguiat i obert perquè els visitants el puguin fer pel seu compte sempre que vulguin, permet conèixer la història, el patrimoni i els orígens industrials, rurals, històrics i naturals de Puig-reig. Tanmateix, més enllà de ser un itinerari autoguiat i per dotar la ruta de valor afegit aprofitant els recursos del municipi, també s’organitzen aquestes versions teatralitzades que està previst que de moment es puguin dur a terme dues vegades a l’any.

En aquesta edició, a més, també s’hi ha afegit una pausa de deu minuts a l’entorn del Castell perquè els participants puguin dedicar una estona a descobrir el nou entorn de les restes de la torre.

Aquesta teatralització és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Puig-reig, l’Associació Cultural Templers de Puig-reig, l’Associació de Veïns de Cal Pons i també, tot i no formar part de la ruta, el Museu Colònia Vidal que hi aporta dos dels actors que participen en les seves rutes teatralitzades.

La ruta circular dedica la seva primera part a la zona medieval passant per espais com l’Església de Sant Martí, la plaça dels Templers o el castell i seguidament es dirigeix cap a la Colònia de Cal Pons, portant els visitants a veure’n l’església, coneguda com a Catedral de l’Alt Llobregat, la Torre de l’Amo o l’edifici del batan i les cardes per acabar tornant resseguint el riu Llobregat. El total de l’itinerari és d’aproximadament 5 quilòmetres que, en el cas fer-la de manera autoguiada, té una durada d’entre 90 i 120 minuts.

El projecte forma part del treball que s’està fent des de finals de 2019 dins del Pla de Dinamització i Posicionament Turístic de Puig-reig, que ha portat a la creació de la marca turística del municipi. Tot aquest procés respon a una clara aposta de l’Ajuntament de Puig-reig per convertir el turisme en una font tant de desenvolupament econòmic com de promoció del municipi.