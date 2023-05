L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà i l’Ajuntament d’Avià han presentat aquest dimarts una tercera edició de la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica que s’amplia amb més col·laboracions professionals i noves ofertes formatives i, alhora, vol prendre un caire internacional amb la participació de professors i estudiants d’arreu d’Europa.

La fira, que se celebrarà els dies dos, tres i quatre de juny a Avià amb la voluntat d’atraure tant a professionals com a públic en general, posarà una atenció especial en els nous materials de construcció, especialment els naturals. Tant és així les noves col·laboracions amb gremis i sectors empresarials han permès, entre d’altres, oferir un programa de formacions i tallers al voltant de tècniques de construcció amb palla, terra, fusta i bambú. En aquesta línia, Firhàbitat serà l'escenari de la trobada final del projecte HybridTim, una iniciativa a nivell europeu finançada pel programa Erasmus+ que té com a objectiu generar eines docents a l’entorn de la construcció amb fusta. Aquesta trobada portarà a Avià professors i alumnes de Catalunya, Àustria, Dinamarca, Lituània i Letònia.

La Fira de la Construcció també ha fet una nova aposta per la formació i la divulgació amb un programa de xerrades que estaran dividides en cinc blocs temàtics: materials naturals, eficiència energètica, salut de l'hàbitat, sistemes constructius i habitatge sostenible, segons han explicat els organitzadors. L’ampliació de la xarxa de contactes de la fira també ha permès incloure en l’edició d’aquest any l'Institut Espanyol de Baubiologie, que hi celebrarà la trobada anual, el Gremi de Fusta i Moble de Catalunya i la Universitat de Girona, la qual lliurarà durant el certament els primers Premis Firhàbitat a les millors tesines del màster de bioconstrucció.

L’organització de Firhàbitat compta amb el suport del Consell Comarcal, l’Agència de Desenvolupament, la Generalitat, la Diputació, Banc Sabadell, AGBAR i la Gestora de Runes de la Construcció.