El Festival Camina el Berguedà ha anunciat la celebració d’una nova edició el cap de setmana del 19 al 21 de maig. El programa de la cita senderista inclou un total de 4 activitats, proposades per quatre empreses que es portaran a terme durant els tres dies. Els organitzadors de l’Agència de Desenvolupament han remarcat que es tracta d’una «oferta de turisme rural i de natura molt adaptada als moments actuals, amb activitats a l’aire lliure i en petits grups».

Els dissenyadors del festival han explicat que el cartell de sortides s’iniciarà el divendres a les cinc de la tarda a Graugés amb el guiatge de Marxants de Muntanyes, els quals proposaran una ruta de descoberta del patrimoni natural i cultural d’aquesta zona. L’activitat es tancarà amb una copa de vi i un tast de productes. L’endemà dissabte el programa es reprendrà amb una opció de matí i una de capvespre. Al matí es farà el Pedratour, amb una activitat que porta per títol «L’or negre» que conduirà els caminants a descobrir l’única mina de petroli d’Europa per acabar amb un tast de ratafia local. El mateix dissabte a les cinc de la tarda, seran els membres de Guies d’Arrel els que iniciaran una ascensió inclusiva a la serra d’Ensija per arribar al cim de la Gallina Pelada, «lloc ideal per gaudir de la posta de sol», segons han remarcat els organitzadors de l’activitat. Al pas pel refugi d’Ensija els participants podran gaudir d’un tast de formatges. El festival Camina el Berguedà tancarà el programa diumenge al matí amb una activitat per observar els animals del Parc Natural del Cadí Moixeró de la mà dels guies d’Iprojecta. Aquesta excursió començarà a l’inici de la ruta del trencapinyes, a la zona de Coll de Pal. Per participar en qualsevol de les quatre activitats cal que els interessants abonin el preu que es detalla en el programa fent-ne, de manera imprescindible, la reserva prèvia.

El programa general al país dels Festivals de Senderisme dels Pirineus arriben aquesta primavera a la vuitena edició. Cada una de les cites comarcals se celebraran des de mitjans de maig fins a mitjans d’octubre en totes les valls que formen part de la marca Pirineus. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) que aterra a la comarca a través de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. El Berguedà s’hi suma per quart any consecutiu. Els més aficionats podran adquirir el Passaport dels Festivals, un document que si omplen amb més d’una de les enganxines que es repartiran a cada comarca formaran part del sorteig de tres premis:uns prismàtics valorats en 330 euros, una motxilla de muntanya valorada en 85 euros i uns bastons de trekking valorats en 40 euros.