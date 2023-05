La Candidatura d'Unitat Popular de Berga ha començat la campanya electoral del 28 de maig al carrer Buxadé, a tocar de les obres que hi ha en marxa al carrer Harmonia a fi efefecte de visualitzar el seu compromís amb al barri vell, segons han apuntat des de la formació. "Revertir la degradació del Barri Vell ha estat una prioritat de la CUP des de la seva entrada a l'Ajuntament de Berga i actualment està en marxa la inversió més gran de les últimes dècades al barri, obra que s'ha volgut reivindicar escollint aquest emplaçament per iniciar la campanya",segons han remarcat els cupaires.

El partit del govern local ha argumentat que "els treballs es van iniciar aquest mes de gener i consisteixen en l'enderroc d'edificis en desús i la transformació d'un tram del carrer Harmonia, un dels punts més degradats del Barri Vell. L'obra contempla un nou paviment de llambordes, la renovació i soterrament de serveis, la creació d’una petita plaça, nou mobiliari

i un espai enjardinat amb arbres". El partit hi ha afegit que "més enllà de l'obra en marxa i de reforçar el manteniment i les activitats culturals, educatives, esportives i comercials, la CUP contempla noves inversions al barri vell per la propera legislatura". En aquest sentit, el partit prioritzarà la rehabilitació d'un edifici al carrer del Balç, la reurbanització de la plaça de les Cols i la reforma de l'edifici del Mercat Municipal per obtenir nou espai d'aparcament. També preveu la millora de l'accessibilitat des de la plaça Viladomat i la cerca de finançament per a la rehabilitació d'edificis municipals.