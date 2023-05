Junts per Berga va dedicar el primer dia de campanya electora per remarcar que el seu gran projecte en aquests comicis i en el mandat que te intenció de liderar els pròxims quatre anys serà la revisió del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).

La candidatura que encapçala Ramon Caballé va oferir una primera compareixença aquest divendres a la tarda per emfatitzar que «el punt clau, el pal de paller del nostre programa i del nostre projecte per Berga els propers anys, més enllà de la propera legislatura. I aquest pal de paller s’anomena POUM». Sobre aquest projecte, Caballé va exposar que «Berga es regeix pel POUM de l’any 2005, tot i que gairebé no s’ha desenvolupat res del que s’hi preveia. L’anterior POUM, del 1986, pràcticament tampoc es va desenvolupar. De motius, n’ha diversos, ja sigui pels períodes de crisi econòmica, perquè les previsions de creixement demogràfic han canviat al llarg dels any o per la manca d’ambició i de cultura de promoció econòmica de la ciutat». Partint d’aquest escenari, el cap de Junts a la capital comarcal va considerar que «sigui com sigui, a la pràctica, fa gairebé quatre dècades que ens regim per uns plans que ni s’han aplicat ni, evidentment, responen ja a les necessitats ni interessos de la ciutat ni dels seus habitants». Caballé va fer referència a l’actual govern municipal: «tot i que la CUP ha tingut vuit anys per entomar aquest repte imprescindible per Berga, no l’ha volgut afrontar... i cito textualment l’actual regidor d’urbanisme quan el 2017 va afirmar que «no en tenim intenció. Hi ha massa fronts urbanístics oberts»;No sabem ben bé a quins fronts urbanístics es referia el regidor, ja que durant dues legislatures poca cosa s’ha fet. El que sí sabem és que el govern actual de la CUP ha tingut dues legislatures per crear un model de ciutat i no ha fet res al respecte».

L’alcaldable va apuntar que Junts entomarà aquest repte: «no podem passar ni un dia més sense començar a imaginar, pensar i dibuixar un model per Berga, ajustat a la realitat actual i als interessos i necessitats futures, i a fer-ho amb la mentalitat de ciutat que aquesta tasca requereix» i va exemplificar «cal revisar les zones urbanitzables necessàries, projectar els corredors i espais verds; cal modificar l’ús d’edificis com el local dels Castellers per poder convertir-los en allò que Berga necessita o actualitzar el Polígon de la Valldan».