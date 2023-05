El PSC de Berga ha iniciat la campanya amb mal regust. Poc després de penjar la pancarta principal així com els primers cartells al passeig de la Indústria el mateix dijous a la nit, els membres de la candidatura van comprovar com algú els ho havia arrencat i emportat. El candidat, Abel Garcia, ha explicat que "encara no havíem acabat de passar pels carrers on ens tocava penjar els cartells que, vint minuts després, ens vem trobar que ens els havien arrencat, la pancarta i els polipropilens; ho van fer amb ràbia, estirant les anelles". Garcia ha considerat que "la lectura que n'he fet ha estat ràpida: l'ecosistema berguedà ha propiciat això, que no tothom poguem estar al mateix nivell, que hi hagi partits de primera i partits de segona". En aquest sentit, el candidat socialista ha apuntat que "el que em va sobtar, i m'alegro pels altres perquè crec que no s'ha de treure res, és que a Berga tan sols hi pot haver un cert model de pancarta, i la del PSC no hi pot ser perquè són les úniques que van arrencar". Abel Garcia ha assignat part de la responsabilitat al govern municipal de la CUP: "la permisivitat del Govern és la que ha permès això, que uns pocs puguin decidir per uns molts i que la ciutat estigui feta per a uns quants, obviant una majoria que vol oportunitats, capitalitat i canvi".

Després de l'incident, el PSC va reposar la pancarta amb una altra amb contingut del partit i ha encarregat una altra de nova amb la imatge del candidat per torna-la a posar.