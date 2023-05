El Consell Municipal de la Patum s’ha tornat a reunir per tractar diferents punts sobre l’obertura dels terminis per participar en la festa, els recorreguts dels passacarrers i, les normatives del foc que afecten les comparses de les Maces, les Guites i els Plens.

Un dels temes principals que afecten directament a tots aquells que volen participar de manera directa a la Patum és l’obertura del termini per participar en els sortejos de la festa berguedana. El Consell ha posat com a data d’obertura d’aquests terminis el pròxim dilluns 15 de maig on es podrà sol·licitar la participació en els sortejos de La Patum 2023.

Aquest any, se sortejaran gairebé una cinquantena de salts d’Àngels, Maces i Plens que la comparseria posa a disposició dels ciutadans que hi volen participar. Igualment, també s’obriran els sortejos per accedir al balcó de l’Ajuntament.

El mateix dilluns 15, l’Ajuntament de Berga ,a més a més, donarà a conèixer, amb més detall, el procés i el termini d’inscripcions per a participar en la sol·licitud d’aquests salts, igual que també oferirà la informació de les diferents formacions, assajos de les comparses i les obligacions de les persones beneficiàries dels salts.

Respecte a l’altre punt tractat, el recorregut del passacarrers, es va decidir mantenir el recorregut i els diferents salts del dissabte com l’any anterior. En canvi, pel que fa el dimecres es van acordar uns petits canvis com el tram que passa de la Plaça Sant Maragall cap al carrer Torre de les Hores fins a Sant Francesc, que aquest any no es farà.

El recorregut oficial, tant de dimecres com dissabte, serà publicat amb el programa de Patum 2023.

Quant a les reunions mantingudes amb les autoritats que gestionen les competències de les normatives del foc, que des del passat mes desembre que s’estan gestionant, l’Ajuntament ha dialogat amb el Ministeri de Cultura i el Ministeri d’Indústria, atès que les festes de foc tenen certes limitacions en l’àmbit de normativa europea.

L’Ajuntament de Berga està treballant en la millora de l’emmagatzematge dels fuets a la plaça de la Ribera i la millora de la seguretat en la Patum Infantil.

En aquest cas, la reunió del Consell Municipal de la Patum ha conclòs amb l’aprovació dels recorreguts dels dos dies de passacarrers i l’obertura de la sol·licitud que permetrà als ciutadans i ciutadanes accedir als sortejos.