El Berguedà té sobre la taula l’execució de la segona fase d’implantació del compostatge en el circuit de la recollida selectiva. Després de la implicació de set municipis, el Consell Comarcal té la intenció d’activar en els pròxims mesos un segon tram de desplegament d’aquest sistema que tanca el cercle del reciclatge de la matèria orgànica convertint-la en adob.

El conseller comarcal encarregat de Medi Ambient, Vicenç Linares, ha justificat l’ampliació del sistema en el fet que no tan sols és més ecològic sinó que, alhora, resulta més pràctic i econòmic instal·lar compostadors a cada poble que no pas transportar la brossa orgànica. Amb el sistema, a més, els veïns se’n poden beneficiar aprofitant el substrat per als horts i patis. Ara el Consell renovarà el contracte de concurs per fer un pas més. Linares ha explicat que amb el nou concurs, els pobles que ja hi participen hi continuaran i, alhora, s’hi afegiran càmpings i cases de turisme rural. El Consell facilitarà compostadors d’última generació a aquests nous usuaris, els quals, atès el nombre de cases turisme que hi ha a la comarca, estan cridats a esdevenir un trampolí quantitatiu per a aquest sistema natural de reciclatge al Berguedà. El conseller Linares ha explicat que els nous compostadors són més ràpids en el cicle de creació de l’adob, de manera que possibilitarà un procés més eficient. El nou concurs està ara en espera que la Generalitat el validi per tal que la Mesa de Contractació pugui activar-lo. En el nou contracte també hi participaran els set municipis petits que ja hi són, és a dir Borredà, Castellar de n’Hug, Gósol, la Nou de Berguedà, Vallcebre, Saldes i Montmajor. Pel que fa a les cases de turisme rural i càmpings, el potencial d’usuaris és d’unes 160 cases i 20 càmpings comptant totes les categories, segons les xifres oficials de la Generalitat. El Consell oferirà els nous compostadors a tots els propietaris turístics.

Aquesta setmana el Consell ha portat a terme a Borredà un nou taller per ensenyar als escolars, així com als veïns en general, aquesta tècnica de reaprofitament de la matèria orgànica. El taller, en un Borredà que ha esdevingut el municipi que millor realitza el compostatge segons els estudis del mateix Consell, ha permès als usuaris conèixer els sistemes d’última generació. El Consell ofereix la celebració del taller als municipis per tal que s’hi afegeixi qui ho vulgui.

El balanç de la implantació del compostatge a la comarca ja va oferir xifres per a l’optimisme en l’arrancada. Tant és així que el Berguedà va produir onze metres cúbics d’adob amb els cinquanta compostadors comunitaris i de càmpings, restaurants i escoles de la comarca durant l’any 2020.

El compostatge de matèria orgànica a la comarca es va iniciar l’any 2010. En la primera fase es van posar 36 compostadors comunitaris instal·lats als set municipis. Els compostadors estan col·locats al costat dels contenidors de brossa, de manera que els veïns hi poden abocar la matèria orgànica de manera còmode. Quan ja és adob, els mateixos veïns el poden fer servir.

A més d’aquestes caixes, el Consell Comarcal també va repartir una dotzena de compostadors en càmpings, restaurants i escoles.