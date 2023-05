L’Asssociació Comarcal d'Empresaris del Berguedà ha anuncait que se suma a la campanya electoral amb dos debats en clau Berga i comarca. Així, des de la patronal han avançat que "en aquesta ocasió, i com a novetat, s’han organitzat dos debats: el ja tradicional, en clau municipal amb els candidats a l’alcaldia de Berga, i un segon, amb l’objectiu d’obrir fronteres a tota la comarca del Berguedà per obtenir una visió social i econòmica més àmplia, amb representants de la totalitat dels colors polítics d’arreu de la comarca" .

La primera cita serà aquest dimecres, 17 de maig, a dos quarts de vuit del vespre a les oficines de l’ACEB de la plaça Tarascon, 8, baixos, Berga. Al debat hi participaran els candidats a l’alcaldia de Berga: Ivan Sànchez (CUP), Ramon Caballé (JxB), Moisès Masanas (ERC), Abel Garcia (PSC), Francesc Ros (ECP) i Judit Vinyes (BGI). La segona cita, al mateix lloc i també mateixa hora, serà el proper 24 de maig. En aquest cas hi participaran David Font, alcaldable de Gironella i en representació dels grups independents; Sebastià Prat, com a representant de la CUP i alcaldable d’Olvan i conseller comarcal; Mireia Besora, alcaldable de Capolat en representació a ERC i als pobles petits, actual diputada provincial; Ariadna Herrada, en representació al PSC i actual regidora i consellera comarcal; Josep Lara, alcaldable de Junts a Guardiola i actual president del Consell Comarcal del Berguedà.

Els debats estaran moderats per Xavier Gual i obert a totes les persones que hi vulguin assistir. A més a més, l'organització ha previst que tothom pugui presentar preguntes per un bloc final a través del correu aceb@aceb.cat.