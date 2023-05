Les Barraques de Patum, amb tres dies de concerts, tornen a la plaça Cim d'Estela. Després que l'any passat una denúncia obligués a traslladar actuacions al Cine Catalunya i a suspendre una part de la programació musical, enguany hi ha hagut entesa entre l'Ajuntament, els veïns de la zona i Berga Residencial, la residència de gent gran que hi ha a tocar de l'espai de concerts.

L'equip de govern ha negociat amb la residència i el veïnat i han pactat una limitació de 80 decibels i no acabar els concerts a altes hores de la matinada. Les actuacions del dijous de Corpus, 8 de juny, i del divendres 9, s'acabaran a les 2 de la matinada (i no pas a les 4 com l'any passat). I les del dissabte, a les 4 de la matinada (en comptes de 2/4 de 6 de la matinada). Un cop s'acabin els concerts, hi ha el compromís que les barres que es munten en aquesta zona de Barraques deixin de servir consumicions.

D'altra banda, si superen els 80 decibels acordats, un sistema electrònic emetrà un avís perquè es corregeixi, i sinó, es pararà la música. "Això per a nosaltres és una garantia important" ha assenyalat Sara Malé, gerent de Berga Residencial. Segons ha dit, "l'any passat, quan es van fer concerts amb la limitació de decibles a 80 fins la 1 de la matinada, a la residència es podia fer vida relativament normal i no repercutia als avis".

Per a Sara Malé, la mesura d'enguany és una garantia important: "Agraïm la bona voluntat de l'Ajuntament i de les entitats per trobar un equilibri entre la celebració de la festa i la convivència amb el centre. Des que va acabar la Patum passada hem fet reunions, i els familiars dels residents van veure coherent la proposta". L'alcalde, Ivan Sànchez, ha afegit que "hem pogut acostar posicionaments, sense rencor després de la polèmica de l'any passat".

Tres dies de concerts

El dijous 8 de juny els concerts començaran a les 6 de la tarda amb la Salseta del Poble Sec. A 3/4 de 9 del vespre, pujarà a l'escenari Tribade, i a les 11 de la nit, Auxili. Tancarà el primer dia de concerts Lo Puto Cat, d'1 a 2 de la matinada.

Divendres dia 9 Cafè Trio obrirà els concerts a 2/4 de 7 de la tarda. Acts of God pujarà a l’escenari a les 9 del vespre. Juanxo Skalari & la Rude band actuaran a 2/4 d'11 de la nit. I clourà la jornada el grup de versions navassenc QNDA, de 2/4 d'1 a les 2.

I el dissabte de Patum, 10 de juny, la programació musical començarpa a les 8 del vespre amb Cactus. A 3/4 de 10 agafaran el relleu Maluks. Després, tocarà el grup The Tyets, a 2/4 de 12. I per tancar el festival, els berguedans Brams, de 2 a 4 de lamatinada.

El pressupost per a les Barraques de Patum puja a 120.000 euros, igual que l'any passat.

L’Ajuntament va contemplar cinc ubicacions

El regidor de Joventut, Isaac Santiago, ha explicat que l'Ajuntament va estudiar diversos indrets per fer els concerts de la Patum d'enguany. De cinc opcions que es van posar sobre la taula, dues es van descartar perquè no eren terreny municipal. Una altra possibilitat que es va estudiar va ser el pati de l'Institut Guillem de Berguedà, que es va desestimar per temes de seguretat i sortides d'emergència. Una altra opció era l'Avinguda del Canal Industrial, que es va desaconsellar per la dificultat d'accedir als carrers adjacents en cas d'emergència, i a més, l'estudi acústic que es va fer tampoc no era recomanable fer-ho en aquest espai.

Els informes, en canvi, van valorar favorablement la plaça Cim d'Estela, a tocar del passeig de la Indústria. "Tant per a policia, bombers i ambulàncies és el millor lloc. És cèntric, és ample i en cas que hi hagi alguna emergència es pot evacuar la gent de bona manera", ha explicat el regidor de Joventut de Berga, Isaac Santiago. I, "acústicament, garantim que els efectes siguin mínims".