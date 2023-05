El locutor de Ràdio TeleTaxi Justo Molinero va visitar dissabte passat la residència de gent gran Berga Residencial. Els usuaris del centre el van rebre amb expectació, ja que molts l'escolten habitualment.

Justo Molinero va fer un discurs on va reivindicar el paper de la gent gran a la ciutat, i aprofitant el contacte amb els residents va conversar amb alguns d'ells amb to distès.

La visita de Justo Molinero a Berga Residencial va servir per tancar la programació dels segon aniversari del centre. La dona de Justo Molinero, la rapsoda Montse Rodríguez, tampoc no es va voler perdre l'oportunitat de ser a l'acte, on va recitar textos escrits per ella i va fer màgia.

La jornada es va acabar amb un vermut per a tots els residents i convidats.