L’Ajuntament de Gironella ha renovat l’aposta pel programa de detecció de problemes de salut escolar i n’ha organitzat, en col·laboració amb les escoles i professionals de la salut, la sisena edició. Aquest és un programa que va quedar interromput per la pandèmia i que ara, doncs, el consistori recupera.

El programa s’adreça «de forma voluntària i gratuïta» segons han remarcat els seus responsables, a alumnes d’I5, P1 fins a P4 i se centra en quatre àmbits d’especialització: la fisioteràpia, l’optometria, la podologia i l’odontopediatria. Igualment, el pla d’actuació preveu tallers tallers i xerrades sobre nutrició i conferències didàctiques sobre dermofarmàcia, adreçats a alumnes de P3 i P5. Així, per exemple, els alumnes de Quart de Primària rebran exploracions de fisioteràpia per a detectar alteracions de la postura i del sistema musculoesquelèctici als alumnes de Primer de Primària se’ls farà una exploració d’optometria per detectar problemes visuals que puguin afectar el rendiment escolar. Als alumnes de cinquè d’infantil se’ls farà una revisió de podologia.

La regidora d’Atenció social, Teresa Terricabres, ha explicat que aquest programa «és una iniciativa pionera a la comarca i una mostra que des de l’Ajuntament s’aposta per a programes de prevenció en la salut». Terricabres ha remarcat l’elevada participació d’infants i ha agraït als centres educatius i a tots els professionals de la salut la col·laboració.